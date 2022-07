Analyse AOF clôture France/Europe - La prudence domine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en baisse. L'aversion pour le risque continue de dominer et les raisons de s'inquiéter ne manquent pas : inflation persistante, accélération du durcissement des politiques monétaires des banques centrales et risque de récession. Pour noircir le tableau, Chine vient d'annoncer de nouvelles restrictions sanitaires face à la résurgence de la pandémie dans de grandes villes du pays et à Macao où les casinos sont fermés. L'euro s'approche lui de la parité avec le dollar. Le CAC 40 a cédé 0,61% à 5 996,30 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a abandonné 1,01%

Un nouvel acteur de l'expérience dédiée aux voyageurs prend son envol avec le rapprochement annoncé ce jour aux marchés du Suisse Dufry (+7,78% à 33,67 franc suisses) et de l'Italien Autogrill (- 7,56% à 6,33 euros) contrôlé par la famille Benetton via sa sa holding Edizione.

STMicroelectronics (-0,26% à 30,75 euros) a surperformé l’indice CAC 40, soutenu par l’annonce de la création d'une nouvelle unité de fabrication de semi-conducteurs en France. Elle « représente plus de 5,7 milliards d’euros d’investissement et entrainera la création de plus de 1 000 emplois », a révélé l’Elysée. Pour sa construction, ce site de production bénéficiera d’un « soutien financier important » de la part de l'État français. Cet investissement a été présenté dans le cadre du sommet Choose France, destiné à promouvoir l'attractivité de l'Hexagone.

JPMorgan a relevé sa recommandation sur EDF (+0,94% à 9,65 euros) de Sous-pondérer à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 7,6 à 12 euros. Le broker ne voit pas de signaux annonçant la fin de hausse des prix de l'électricité. Cette flambée pose problème au gouvernement français car, dans le cadre de la réglementation actuelle, elle conduirait à une augmentation des tarifs de 50% à 60% en janvier prochain, observe le bureau d'études.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'était attendu.

Vers 17h30, l'euro cède 1,04% à 1,0081 dollar.