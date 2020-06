Analyse AOF clôture France/Europe - La prudence a dominé avant les annonces de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes ont échoué à repartir de l'avant ce mercredi. Les investisseurs ont choisi la prudence alors que la Fed doit rendre dans la soirée sa décision de politique monétaire. S'il ne devrait guère y avoir de surprise en la matière, les commentaires sur la conjoncture de Jerome Powell, le président de la Fed, seront analysés avec soin. En parallèle, les dernières prévisions de croissance économique de l'OCDE n'ont pas incité à l'optimisme. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,82 % à 5 053,42 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,56 % à 3 302,20 points.

En Europe, Inditex a progressé de 1,83% à 26,15 euros après avoir ouvert en baisse de plus de 4,5% après la publication de résultats au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (clos au 30 avril) en dessous des attentes. Ainsi le propriétaire de Zara a publié une perte trimestrielle de 409 millions d'euros contre un consensus de -158 millions. Le chiffre d'affaires de l'expert textile est de 3,3 milliards d'euros, correspondant à un recul de 44% en données publiées. Les analystes tablaient sur des revenus trimestriels de 3,5 milliards.

Worldline a pris 2,01% à 68,96 euros. Outre un regain d'intérêt pour les valeurs défensives dans le contexte du Covid-19, le spécialiste des paiements et des services transactionnels a bénéficié des avancées dans son projet de rachat d'Ingenico. Sans surprise, cette opération a reçu un soutien massif de la part de ses actionnaires lors de son assemblée générale d'hier. Worldline a indiqué être en " parfaite position " pour finaliser l'acquisition d'Ingenico au cours du troisième trimestre 2020 comme prévu initialement.

Seb a bondi de 6,94% à 134 euros. Le spécialiste de l'électroménager, a plus que compensé ses pertes de la veille (-4,64%) après l'annonce d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 5 ans (échéance au 16 juin 2025) et portant intérêt au taux de 1,375 %.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la production industrielle a plongé de 20,1% en avril après avoir dégringolé de 16,2% en mars. Les analystes tablaient sur un recul de 20%.

L'OCDE prévoit une contraction du PIB de 9,1% dans la zone euro en 2020 (si une deuxième vague épidémique peut être évitée). De plus, l'organisation prévoit une contraction de l'activité économique mondiale de 6% cette année.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,1% en mai, sur un mois. Les économistes tablaient sur une stabilité des prix après -0,8% en avril. Sur un an, les prix ont progressé de 0,1%. Le marché visait +0,2% après +0,3% en avril. L'inflation "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, est ressortie également à -0,1% contre un consensus de 0% après -0,4% en avril. Sur un an, cet indicateur a grimpé de 1,2% mais les économistes visaient +1,3% après +1,4% en avril.

Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont grimpé de 5,72 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 1,738 million de barils après -2,077 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont progressé de 0,866 million de barils. Le marché visait +0,071 million après +2,796 millions la semaine précédente. Enfin, les stocks de produits distillés ont augmenté de 1,568 million de barils . Les économistes visaient +2,957 millions après +9,935 millions la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro avance de 0,12% à 1,1354 dollar.