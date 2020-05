Analyse AOF clôture France/Europe - La poursuite des mesures d'assouplissements donne le la

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert en ce lundi férié aux États-Unis. Les investisseurs sont rassurés par la poursuite progressive des mesures d'assouplissements post confinement dans de nombreux pays de la planète. Dans ce contexte, la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis dans laquelle Pékin menace Washington de représailles après l'évocation par le pays de l'oncle Sam de sanctions est, pour le moment, reléguée au second plan. Au son de la cloche, le CAC 40 a progressé de 2,15% à 4 539,91 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 2,13% à 2 967,30 points.

En Europe, Bayer a bondi de 7,86% à 62,18 euros vers 17h40, soutenu par des informations encourageantes sur ses litiges concernant le Roundup aux Etats-Unis. Le géant allemand de la chimie a conclu des accords verbaux avec une grande partie des 125 000 plaignants accusant son désherbant Roundup d'avoir provoqué le cancer, a révélé ce matin Bloomberg. Les accords, qui doivent encore être signés, concerneraient entre 50 et 85 000 plaintes sur un total de 125 000 a précisé l'agence de presse.

Lagardère s'est envolé de 16,15% à 13,02 euros en prenant, de loin, la tête de l'indice SBF 120 après l'annonce de l'entrée au capital de la holding de Bernard Arnault dans celle de Lagardère Capital & Management (LCM), holding du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus. Les deux groupes ont ainsi indiqué qu'à l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM.

Les Français se ruent dans les laboratoires pour se faire dépister du Covid-19. Autant dire que les fabricants de tests ce frottent les mains. Mais pour profiter de cette manne, encore faut-il que son test soit homologué par le ministère français de la santé. Ce matin, Biosynex a annoncé avoir reçu ce précieux sésame. En conséquence, le titre a progressé de 11,11% à 14 euros, portant à plus de 430% son gain depuis le début de l'année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'économie allemande a reculé de 2,2% au premier trimestre 2020 en rythme annuel, après s'être effrité de 0,1% au quatrième trimestre 2019, a confirmé l'office fédéral des statistiques.

En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires en est ressorti à 79,5 en mai 2020, après 74,2 en avril. Le consensus Reuters visait 78,3.

Aux États-Unis, la journée est fériée en raison du Memorial Day.

Vers 17h40, l'euro est stable à 1,0897 dollar.