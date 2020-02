Analyse AOF clôture France/Europe - La peur rattrape les investisseurs, les bourses perdent gros

(AOF) - Les marchés européens terminent ce lundi en forte baisse. Les investisseurs s'inquiètent de la propagation de l'épidémie de coronavirus au-delà de la Chine. Jusqu'à récemment, le pays a représenté l'essentiel des cas d'infection et de décès, mais dans plusieurs pays, dont la Corée et l'Italie, le nombre de personnes contaminées est désormais en forte augmentation. Dans le premier pays plus de 760 cas ont été dénombrés, et plus de 220 dans le second, qui a mis plusieurs villes en quarantaine. Le CAC 40 abandonne à la clôture 3,94% à 5 792 points, et l'EuroStoxx 50 perd 3,93% à 3 651 points.

Le groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a perdu 6,60% à la Bourse de Milan, à 11,34 euros, dans le sillage du FTSE MIB, l'indice phare italien, qui perd lui 4,70%. L'ensemble des valeurs italiennes souffrent du récent bilan du coronavirus dans le pays, où on dénombre désormais plus de 220 infectés et 7 décès. Le Nord de l'Italie, où le constructeur est très implanté, est le plus touché. Le Gouvernement a réagi en annonçant la mise en quarantaine d'une dizaine de villes et en écourtant le carnaval de Venise.

Sur la place de Paris, les valeurs liées au tourisme ont été lourdement touchées avec Accor (-5,56% à 36,36 euros) et Air France-KLM (-8,68% à 8,292 euros). Accor n'a pas encore chiffré l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur son activité, mais il a expliqué qu'elle l'avait contraint à fermer à la réservation 200 hôtels sur les 370 présents en Chine et à Hong Kong, ne représentant que 3% du chiffre d'affaires global du groupe. La semaine passée, Air France-KLM a estimé l'impact de l'épidémie sur son résultat d'exploitation de -150 à -200 millions d'euros sur la période février-avril. La compagnie aérienne anticipe pour le moment une reprise progressive de ses opérations vers la Chine à partir d'avril.

Sanofi a cédé 1,89% à 91,57 euros. Le titre du groupe pharmaceutique réduit un peu ses pertes après avoir annoncé son intention de créer un leader européen des principes actifs pharmaceutiques (API), qui sont les molécules essentielles entrant dans la composition de tout médicament. Ce projet consisterait à rassembler les activités commerciales et de développement d'API de Sanofi avec 6 de ses sites de fabrication d'API au sein d'une nouvelle entreprise autonome

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice allemand IFO sur le sentiment des affaires a gagné 0,2 point au mois de février pour s'établir à 96,1, contre 95,9 le mois précédent. Le consensus attendait un repli à 95,3.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Dallas ressort à 1,2 au mois de février contre -0,2 en janvier. L'indice est positif pour la première fois depuis le mois d'octobre 2019. Un indice positif signifie que la proportion d'entreprises faisant état d'une augmentation de l'activité de leurs usines au Texas est supérieure à la proportion d'entreprises déclarant une baisse.

Vers 17h50, l'euro regagne 0,11% à 1,0858 dollar.