Analyse AOF clôture France/Europe - La panique avant un reconfinement de plus en plus probable

(AOF) - Les Bourses européennes ont subi une véritable débâcle ce mercredi, alors que la pandémie de Covid-19 continue de s'étendre. En attendant les annonces d'Emmanuel Macron à 20h, l'Allemagne a d'ores et déjà décidé de reconfiner partiellement sa population à partir du 2 novembre et ce pour un mois. Malheureusement, les bons résultats de grosses écuries n'ont pas pesé dans la balance, et aucune nouvelle exaltante n'est arrivée en provenance des Etats-Unis pour ralentir la dégringolade. A la clôture, le CAC 40 a donc perdu 3,37% à 4 571,12 points et l'EuroStoxx50, 3,34% à 2 967,98 points.

Deutsche Bank (-1,45% à 7,795 euros) n'aura finalement pas fait exception au sein d'un Dax 30 en forte baisse, comme les autres indices européens. Les investisseurs saluent une performance meilleure que prévu au troisième trimestre grâce au dynamisme de ses activités de courtage FICC (Taux, crédit, changes et matières premières). A l'instar de ses concurrentes, la banque allemande a bénéficié de la volatilité sur les marchés. Elle a en outre dégagé un résultat net positif.

PSA a une nouvelle fois fait montre de ses qualités en faisant mieux que prévu au troisième trimestre 2020. En effet, le constructeur a réalisé un chiffre d'affaires de 15,45 milliards d'euros sur la période (-0,8% sur un an), dépassant le consensus de 6%. Le groupe au lion excède également les attentes de 10% dans sa division Automobile : le chiffre d'affaires y ressort à 11,96 milliards d'euros, en hausse de 1,2%. Toutefois, PSA (-4,54% à 15,445 euros) n'en a pas récolté les fruits en Bourse. Dans la perspective d'un probable reconfinement, les valeurs cycliques sont sérieusement malmenées.

Carrefour (-0,11% à 13,595 euros) a fait état d'un chiffre d'affaires en croissance de 8,4% à magasins comparables à 19,69 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, soit la meilleure performance à magasins comparables depuis au moins 20 ans. Par répartition géographique, on peut notamment relever une progression de 3,8% à magasins comparables en France à 9,676 milliards sur le trimestre ou encore +28,4% en Amérique Latine à 3,614 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La confiance des ménages dans la situation économique a légèrement baissé en octobre, a annoncé l'Insee. L'indicateur qui la synthétise a perdu un point par rapport à septembre. À 94, il a ainsi retrouvé son niveau de juillet et août et demeure en dessous de sa moyenne de longue période (100). La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois a en particulier diminué de 7 points. Les craintes à propos du chômage, ont, elles, augmenté de nouveau.

Les prix à l'import en Allemagne ont reculé de 4,3% sur un an en septembre. C'est moins que ce qu'anticipait le marché (-4,8%), mais cela représente une accélération par rapport au mois d'août (-4%). Sur un mois, ils ont augmenté de 0,3%, après +0,1% en août, alors qu'un repli de 0,3% était attendu.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale en septembre (13h30) ainsi que de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (15h30).

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de brut ont avancé de 4,32 millions de barils, au-dessus de l'attente des économistes de +1,23 million après -1,001 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 0,892 million de barils contre un consensus de -0,961 million après +1,895 million la semaine précédente. Les stocks de produits distillés se sont, eux, repliés de 4,491 millions de barils. Le marché visait un repli de 2,065 millions après -3,832 millions la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, en première estimation, les stocks des grossistes se sont repliés de 0,1% en septembre 2020 après une hausse de 0,4% enregistrée en août.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en septembre 2020 à 79,37 milliards de dollars après un déficit de 83,11 milliards de dollars en août.

Vers 17h40, l'euro recule de 0,20% à 1,1756 dollar.