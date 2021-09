Analyse AOF clôture France/Europe - La défiance règne

(AOF) - Incertains à l'ouverture, les marchés actions européens ont creusé leurs pertes au fil de la séance. Les opérateurs restent préoccupés par les incertitudes économiques aux Etats-Unis (persistance de l'inflation, ralentissement de la croissance, risque de hausse des impôts sur les sociétés). Au chapitre des valeurs, Inditex, la maison mère de Zara, est à la peine malgré des résultats semestriels de bonne facture. Le CAC 40 a cédé 0,92% à 6 593,21 points. L'Euro Stoxx 50 a reculé de 0,96% à 4 151,38 points.

Inditex a cédé 1,33% aujourd'hui à Madrid, à 29,79 euros par action, et ce, malgré des résultats semestriels globalement en ligne avec les attentes. Le plus grand groupe de prêt-à-porter au monde a ainsi enregistré un bénéfice de 1,27 milliard d'euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2021. L'an passé à la même époque, il avait enregistré une perte de 195 millions d'euros. Les ventes nettes ont quant à elles atteint les 11,9 milliards d'euros, en hausse de 53% sur un an en devises constantes, dont +36% sur le canal Internet.

Début de semaine compliqué pour les valeurs du luxe (-4,04% pour Kering, -3,7% pour LVMH et -1,65% pour Hermès) qui accusent leur troisième séance consécutive de baisse. Les investisseurs s'inquiètent de la dépendance du secteur à la Chine dont la croissance semble ralentir. De plus, la nouvelle politique fiscale de redistribution des revenus au détriment des classes de riches pourrait particulièrement affecter les majors du secteur. Personne n'a oublié à quel point le secteur des vins et spiritueux avait été frappé par l'offensive anti-corruption lancée par Pékin il y a quelques années.

Carmat a gagné 1,92% à 29,28 euros malgré la publication de résultats semestriels sans surprise. Les investisseurs focalisent leur attention sur les perspectives encourageantes de la medtech française. Au cours du troisième trimestre, soit depuis une quinzaine de jours, six cœurs artificiels Aeson ont été commercialisés pour un chiffre d'affaires d'environ deux millions d'euros. Sur le second semestre, le groupe entend intensifier sa commercialisation d'Aeson en Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2021, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente en France de 0,6 % sur un mois, après +0,1 % en juillet, indique l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en hausse de 0,4 %, comme en juillet. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,9 %, après +1,2 % en juillet.

En juillet 2021, la production industrielle en zone euro a progressé de 1,5% après -0,1% en juin (chiffre révisé de -0,3%). En juillet sur un an, la production industrielle a augmenté de 7,7% après +10,1% en juin (chiffre révisé de +9,7%).

La production industrielle a augmenté de 0,4% en août après une hausse de 0,8%, chiffre révisé de +0,9%, en juillet. Elle est conforme aux attentes. Le taux d'occupation des capacités de production est, lui, passé de 76,2% à 76,4%. Il était anticipé à 76,3%.

Les prix des importations ont reculé de 0,3% en août aux Etats-Unis par rapport au mois de juillet, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,3%, après +0,4% (révisé) le mois précédent. Les prix des exportations ont quant à eux progressé de 0,4%, conforme aux attentes, après une hausse de 1,1% (révisé) en juillet.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 34,3 en septembre alors qu'il était attendu à 18, selon le consensus Reuters. il avait atteint 18,3 en août.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,11% à 1,1817 dollar.