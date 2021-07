Analyse AOF clôture France/Europe - La défiance l'emporte sur les places financières européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en territoire négatif ce jeudi, dans un contexte marqué par les inquiétudes concernant la forte progression du variant Delta du Covid. Les statistiques du jour n'ont pas soutenu les indices : la croissance chinoise du deuxième trimestre a déçu, tout comme la production industrielle américaine de juin, alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient conformes aux attentes. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,99% à 6 493,36 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 1,07% à 4 055,61 points.

Daimler (-0,64% à 73,03 euros) a dévoilé des résultats préliminaires meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre 2021. Le constructeur automobile allemand a en effet dépassé les attentes moyennes des analystes sur toute une série d'indicateurs. Il en va ainsi pour l'Ebit qui ressort à 5,185 milliards d'euros, contre un consensus (cité par la compagnie) de 4,117 milliards d'euros. Idem pour l'Ebit ajusté qui s'établit à 5,418 milliards d'euros, alors que le marché visait 4,285 milliards d'euros. Le propriétaire de la marque Mercedes-Benz dit avoir bénéficié d'un mix produit favorable et d'une discipline constante en matière de coûts.

TotalEnergies a reculé de 1,24% à 36,64 euros. La compagnie, à l'image du reste du secteur, a été impactée par le repli des cours du pétrole. L'or noir est affecté par les informations de presse selon lesquelles la crise pourrait se résorber au sein de l'Opep. Les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite se seraient entendus sur une hausse des quotas de production dont bénéficie Abu Dhabi.

Carmat a bondi de 6,77% à 23,65 euros, soutenu par la première implantation de son coeur aux Etats-Unis. La procédure d'implantation du coeur, baptisé Aeson, a été réalisée par une équipe dirigée par le Dr Jacob N. Schroder et le Dr Carmelo A. Milano, chirurgiens cardiaques de Duke University Hospital à Durham (Caroline du Nord). L'établissement est considéré comme l'un des meilleurs des États-Unis pour la qualité de ses soins et sa recherche de pointe, notamment en cardiologie et en chirurgie cardiaque.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, 360 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 10 juillet, contre un consensus Reuters de 360 000 et après 386 000 (chiffre révisé de 373 000) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 43 en juillet 2021 contre 17,4 en juin et un consensus Reuters de 18.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (" Philly Fed ") est ressorti à 21,9 en juillet 2021. Le consensus Reuters tablait sur 28 après 30,7 en juin.

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont progressé de 1% en juin 2021 par rapport au mois précédent. En mai, ils avaient progressé de 1,4% (chiffre révisé de +1,1%).

Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté de 0,4% en juin 2021 aux Etats-Unis après avoir progressé de 0,7% en mai (chiffre révisé de +0,8%). Le consensus Briefing.com était de +0,7% pour juin. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 75,4% en juin, contre 75,1% en mai (chiffre révisé de 75,2%) et un consensus Briefing.com de 75,6%.

Vers 17h45, l'euro cède 0,22% à 1,1812 dollar.