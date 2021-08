Analyse AOF clôture France/Europe - La circonspection s'installe sur les places européennes avant le discours de Powell

(AOF) - Les Bourses européennes ont cloturé dans le rouge. La prudence était de rigueur alors qu'a débuté le symposium de Jackson Hole. Les premières déclarations de responsables de la Fed ont confirmé que le sujet du « tapering » était bel et bien sur la table. Dans ce contexte, les investisseurs attendent avec fébrilité l'intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit avoir lieu demain. Des précisions pourraient être distillées concernant le calendrier de ce « tapering ». Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,16% à 6 666,03 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,23% à 4 171,69 points.

Delivery Hero (-2,72% à 119,85 euros) a confirmé aujourd'hui les perspectives annuelles communiquées deux semaines auparavant. Le spécialiste de la livraison de repas vise toujours une valeur brute des transactions (" GTV ") comprise entre 33 et 35 milliards d'euros. En parallèle, le chiffre d'affaires est attendu dans une fourchette comprise entre 6,4 et 6,7 milliards d'euros et la marge d'Ebita ajusté devrait ressortir à environ -2%.

Vivendi a gagné 2,64% à 32,23 euros l'action sur la place de Paris. Le groupe profite des perspectives dévoilées hier, juste avant la clôture, pour sa pépite Universal Music Group. UMG, qui doit être introduit en Bourse en septembre, vise une croissance de plus de 10% de son chiffre d'affaires à taux de change constant et une hausse de plus de 20% de son Ebitda en 2021. De plus, la maison de disques veut verser un dividende de 50% du résultat net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda normative comprise entre 20% et 30%. Dans le sillage de ces annonces, plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours.

Bouygues a progressé de 1,14% à 36,28 euros après avoir dévoilé ce matin des résultats semestriels en forte progression et relevé ses objectifs 2021. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat net, part du groupe, de 408 millions d'euros, contre une perte de 244 millions au premier semestre 2020. Il ressort supérieur à celui du premier semestre 2019 qui s'était établi à 225 millions. Le résultat opérationnel courant a atteint 471 millions, contre une perte de 132 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle courante atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en août 2021, le climat des affaires accentue son repli entamé en juillet. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd trois points. À 110, il reste cependant à un haut niveau, bien au-dessus de celui d'avant la crise sanitaire (106) et, à plus forte raison, de sa moyenne de longue période (100).

Aux Etats-Unis, 353 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées au cours de la semaine close le 21 août. Les économistes tablaient sur 355 000 après 349 000 (chiffre révisé de 348 000) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, en deuxième estimation, la croissance du PIB au deuxième trimestre 2021 a progressé de 6,6% contre +6,5% en première estimation. Les économistes tablaient sur une révision un peu plus élevée puisqu'il visaient une croissance de 6,7%. L'indice des prix de base "core PCE", très surveillé par la Fed, a été confirmé à +6,1% après +2,5% au premier trimestre.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,09% à 1,1761 dollar.