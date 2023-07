Analyse AOF clôture France/Europe - La Chine affecte les indices ; la cotation de Casino suspendue

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé sur une note négative, impactés par des statistiques décevantes venues de Chine. Le pays a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%). Côté valeurs, Casino a vu sa cotation suspendue à la demande de la société alors que le duo Kretinsky-Fimalac reste désormais le seul candidat en lice en vue de la reprise du distributeur stéphanois. Après six séances consécutives de hausse, le CAC 40 a perdu 1,12% à 7 291 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,98% à 4 357 points.

En Europe, Richemont , plus forte baisse de l'indice suisse SMI, a chuté de 9,97% à 138,60 francs suisses et entraîne dans son sillage LVMH (-4,52% à 852 euros), Hermès (-4,58% à 1905 euros) et Kering (-1,98% à 490,10 euros) après la publication d'un activité décevante sur le trimestre à fin juin. La croissance plus faible que prévu en Chine (6,3%) au deuxième trimestre pèse aussi sur le secteur. Le groupe de luxe suisse a été pénalisé par la baisse de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis ; une zone géographique au centre des inquiétudes des spécialistes du luxe depuis plusieurs mois.

A Paris , Casino, dont l'action a gagné 4,24% sur les cinq derniers jours, a vu sa cotation suspendue ce lundi à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, a fait savoir Euronext. Le trio Zouari-Niel-Pigasse regroupé dans 3F a indiqué hier ne pas avoir déposé d’offre de reprise de Casino, refusant de participer à un " process biaisé ", estimant que le distributeur a déjà choisi son repreneur. Le duo Kretinsky-Fimalac est donc désormais seul en lice.

Danone a pris acte du décret qui vise à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes. A la Bourse de Paris, l'action du groupe d'agroalimentaire a perdu 0,75% à 55,21 euros alors même que les investisseurs favorisent les valeurs défensives. Le groupe d'agroalimentaire " étudie actuellement la situation ", qui est inattendue. Il ajoute qu'il " se prépare à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu'actionnaire de Danone Russie " et " pour assurer la continuité des opérations de l'entreprise ".

Forvia (+2,74% à 23,98 euros ) a fini en hausse après le relèvement de l'objectif de cours de Berenberg, de 25 à 28 euros, qui reste à l'Achat. L'équipementier automobile bénéficie d'anticipations positives pour ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre qui seront présentés le 27 juillet. Selon le broker le titre " combine des fondamentaux attrayants à long terme avec un profil de marge et de trésorerie relativement défensif à court terme " et conserve un potentiel de hausse malgré une performance déjà forte depuis le début de l'année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Chine a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%) après une hausse de 4,5% du PIB au premier trimestre.

L'Indice Empire State du secteur manufacturier est ressorti à 1,10 pour le mois de juillet, alors qu'il était attendu en baisse à - 4,30, après un indice positif à 6,60 en juin. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises manufacturières dans l'état de New York.

A la clôture, l'euro cède 0,15% à 1,1232 dollar.