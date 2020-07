(AOF) - Les Bourses européennes reprennent des couleurs ce vendredi. Si les marchés ont débuté la séance dans le rouge sur fond de prudence face au risque de seconde vague pandémique, les indice se sont ensuite ressaisis à l'annonce de résultats satisfaisants concernant le traitement contre le Covid-19 de la biotech américaine Gilead. Au chapitre des valeurs, Devoteam a flambé après l'annonce d'une OPA par ses fondateurs. A la clôture, le CAC 40 a avancé de 1,01% à 4 970,48 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,03% à 3 294,48 points.

Carlsberg bondit de 3,61% à 905,10 couronnes danoises vers 17h40 après la publication de prévisions jugées encourageantes. Selon le brasseur, le marché a cessé de chuter en Europe au mois de juin et a nettement rebondi en Chine au deuxième trimestre. Sur cette période, ses volumes vendus dans le monde ont cependant baissé de 7,8%. Sur le semestre, le repli atteint 7,7%. Le chiffre d'affaires a reculé, lui, de 11,6% sur les six premiers mois (-14,6% au deuxième trimestre). Dans ce cadre, la marque à l'éléphant prévoit un repli de son bénéfice d'exploitation semestriel de 8,9%.

A Paris, Devoteam a flambé de 24,59% à 97,80 euros, l'action du spécialiste du conseil en technologies innovantes et management pour les entreprises s'ajustant au prix du projet d'OPA des fondateurs : 98 euros. Détenteurs d'environ 21% du capital, Godefroy et Stanislas de Bentzmann offrent une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre. Ils bénéficient du support du fonds d'investissement KKR en qualité de partenaire financier.

Eramet a reculé de 3,66% à 30,55 euros, pénalisé par sa filiale calédonienne, la Société Le Nickel (SLN). Dans un message adressé à la presse et relayé par le site Internet de France Télévision dédié à l'Outre-Mer, le directeur général de la SLN, Colin McGibbon, a rappelé que sa société allait mal. En 2019, elle a enregistré dix milliards CFP de pertes (80 millions d'euros) et 2020 s'annonce très difficile.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la production a rebondi fortement dans l'industrie (+19,6 % en mai après -20,6 % en avril) et dans le secteur manufacturier (+22 % après -22,3 % en avril), a annoncé l'Insee. Le consensus s'élevait à 15,1% pour la production industrielle. Par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production reste néanmoins en net retrait dans l'industrie manufacturière (-23,4 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-21,2 %).

En Italie, la production dans l'industrie, publiée par l'Istat, est en hausse de 42,1% en mai, en rythme mensuel, après avoir reculé de 20,5% en avril. Les analystes tablaient sur sur une hausse de 22,8%. Sur un an, cette production est, en revanche, en baisse de 20,3% contre un consensus de -32,5% et après -43,4% un mois plus tôt.

Aux États-Unis, les prix à la production ont reculé de 0,2% en juin après une hausse de 0,4% en mai, a annoncé le Bureau des statistiques du travail. Le consensus Reuters s'élevait à +0,4%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,27% à 1,1315 dollar.