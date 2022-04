Analyse AOF clôture France/Europe - La BCE rassure les marchés, tant pis pour l'inflation

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse, rassurés par la BCE. Christine Lagarde a décidé de gagner du temps, l'incertitude économique accrue causée par la guerre en Ukraine occultant les pressions inflationnistes croissantes en Europe. La BCE a choisi de maintenir "l'optionalité, le gradualisme et la flexibilité", en gardant les taux inchangés. A Paris, Hermès a été soutenu par des ventes trimestrielles impressionnantes. Le CAC 40 a gagné 0,72% à 6 589,35 points. Sur la semaine, la Bourse de Paris affiche un gain de plus de 0,6%. L'Euro Stoxx a progressé ce soir de 0,6%.

Les rumeurs de presse étaient de plus en plus insistantes ces derniers jours, voici l'annonce désormais officielle : Edizione, la holding de la famille Benetton propriétaire de 33,1% du capital d'Atlantia et le fonds d'investissement américain Blackstone vont lancer une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation du groupe italien d'infrastructures (+4,29% à 22,83 euros), au prix de 23 euros l'unité. La société sera ensuite retirée de la cote si les deux acquéreurs obtiennent plus de 90% du capital.

Hermès a gagné 2,7% à 1 283,5 euros, soutenu par la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieur aux attentes. Après LVMH, c'est au tour du sellier d'impressionner. Son chiffre d'affaires a bondi de 27% en organique pour atteindre 2,765 milliards d'euros malgré l'inflation, la Chine et l'Ukraine. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 15%. L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par "la belle croissance" de la Maroquinerie.

Publicis a gagné 1,8% à 55,6 euros après la publication d'un rapport d'activité trimestrielle meilleur que prévu.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des ménages est ressorti à 65,7 en avril contre 59,4 en mars et un consensus Reuters de 59. Ils sont plus optimistes sur leurs perspectives.

185 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées aux Etats-Unis la semaine passée, contre un consensus Reuters de 171 000 et 167 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 166 000.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en mars aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,6% après +0,8% en février, chiffre révisé de +0,3%. Elles ont augmenté de 1,1% hors automobile. Les ventes étaient anticipées en augmentation de 0,9% après +0,6% en février, chiffre révisé de +0,2%.

Vers 17h30, l'euro cède 1% à 1,0783 dollar.