Analyse AOF clôture France/Europe - La BCE n'a pas suffi pour prolonger le rebond des marchés

(AOF) - Les marchés européens n'ont pas poursuivi leur rebond de la veille malgré le discours de Christine Lagarde. La BCE a en effet maintenu inchangés ses principaux taux directeurs, a annoncé que le PEPP se poursuivrait au moins jusqu'en juin 2021, se réservant la possibilité d'ajuster l'ensemble de ses instruments pour soutenir l'économie européenne, et a déclaré surveiller de près les cours de l'euro. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été plus nombreuses que prévu. Ainsi à la clôture, le CAC 40 a cédé 0,38% à 5 023,93 points, et l'EuroStoxx50, 0,27% à 3 315,83 points.

A la City, BP (+0,31% à 263,05 pence) ne souhaite assurément pas connaître le même sort que son rival américain, Exxon, bouté hors du Dow Jones. Certes, l'indice vedette londonien compte 100 valeurs, contre 30 pour celui de Wall Street, mais quand même! Exxon a pâti de la défiance croissante des investisseurs pour le secteur pétrolier. De plus en plus de fonds verts ou ISR rejoignent les ONG pour appeler à désinvestir une filière polluante et dépassée. Soucieuse de se réinventer, la compagnie britannique a annoncé son offensive sur le marché de l'énergie éolienne en mer.

Stable en matinée, Veolia a finalement abandonné 2,28% à 19,52 euros pour occuper l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Sa tentative de rachat de son rival historique Suez pourrait avoir du plomb dans l'aile. Ardian vient de confirmer une information de la Lettre A selon laquelle Suez comptait s'allier aux fonds Ardian et Antin Infrastructure Partners pour racheter à Engie sa participation de 29,9% du capital estimée à 2,9 milliards d'euros. Suez et Antin n'ont pas commenté, mais Ardian a fait savoir qu'il discutait à la fois avec Suez et avec Veolia.

Chargeurs a flambé de plus de 10% à 17,78 euros, soutenu par des résultats semestriels en forte progression. Le groupe diversifié a réalisé au premier semestre 2020 un résultat net de 28,9 millions d'euros, en hausse de 248%. Le résultat opérationnel des activités a grimpé de 162% à 59,5 millions, faisant ressortir une marge de 11,5% contre 7% au premier semestre 2019. L'Ebitda a progressé de 120% à 71,2 millions. La marge atteint 13,7% contre 10% un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la production industrielle est en hausse de 3,8% en juillet 2020 après +13% en juin et une attente des économistes de +5%.

Les investisseurs seront très attentifs à la décision de politique monétaire de la BCE programmée à 13h45.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont reculé de 0,3% en juillet, contre un consensus de -0,1% après -1,3% en juin.

Aux États-Unis, l'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse de 70 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 35 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 68 milliards. Il s'agit de la vingt-troisième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Vers 17h50, l'euro gagne 0,64% à 1,1880 dollar.