Analyse AOF clôture France/Europe - La BCE moins accommodante qu'anticipé, Meta et les taux longs plombent les valeurs techno

(AOF) - Les bourses européennes ont creusé leurs pertes cet après-midi ; les investisseurs étant chagrinés par le ton moins accommodant que prévu de la BCE. Préoccupée par le niveau élevé de l’inflation, Christine Lagarde a refusé de s'engager de nouveau à ne pas augmenter les taux cette année. De son côté, la Bank d’Angleterre a décidé de relever pour la seconde fois en trois mois son taux directeur. Alors que les valeurs technologiques ont souffert à cause de Meta et de la montée des taux longs, le CAC 40 cédé 1,54% à 7 005,63 points et l'Euro Stoxx 50, 1,79% à 4 146,49 points.

ING a dévoilé des profits moindres que prévu. En conséquence, l'action de la banque néerlandaise a perdu 2,10% à 13,22 euros, occupant la dernière place de l'indice AEX une bonne partie de la journée. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a progressé de 30% à 945 millions d'euros et le profit avant impôts a augmenté de 27,2% à 1,33 milliard. Ce dernier est ressorti sous le consensus Refinitiv s'élevant à 1,47 milliard d'euros.

Un temps en tête du CAC 40, Publicis s'est finalement adjugé une hausse de 0,52% à 61,62 euros, après avoir publié une solide activité annuelle et un excellent quatrième trimestre. Le groupe de communication a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 11,74 milliards d'euros, en hausse de 8,8% (+10% en organique), dont une croissance organique de 9,3% en fin d'année. La croissance au quatrième trimestre a dépassé toutes les attentes puisque Publicis avait annoncé une fourchette de 4% à 6% et que les analystes d'Oddo BHF espéraient +8,1%.

Dassault Systèmes a beau avoir dévoilé des résultats trimestriels solides, son titre a chuté de 3,77% à 41,40 euros, soit l'une des plus mauvaises performances de l'indice CAC 40. Le titre de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur est d'ailleurs la lanterne rouge du principal indice parisien depuis le 1er janvier, avec un repli d'environ 20%. Les valeurs technologiques ont souffert ces dernières semaines – et de nouveau aujourd'hui - des tensions sur le marché des taux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des directeurs d'achats (PMI) composite définitif établi par IHS Markit a été confirmé à 52,7 pour le mois de janvier en France. Il était de 55,8 en décembre. Idem pour le PMI dans les services, confirmés à 53,1, après 57 le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) composite en zone euro est ressorti à 52,3 pour le mois de janvier, selon les données définitives d'IHS Markit. Il s'était provisoirement établi à 52,4, après 53,3 en décembre. Le PMI dans les services a quant à lui été revu à 51,1, contre une première estimation de 51,2, et après 53,1 le mois précédent.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achats (PMI) composite est ressorti à 53,8 pour le mois de janvier en données définitives, alors qu'il s'était provisoirement établi à 54,3, selon IHS Markit. Il était de 49,9 en décembre. Le PMI dans les services a quant à lui été confirmés à 52,2, après 48,7 le mois précédent.

238 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées aux Etats-Unis au cours de la semaine du 29 janvier, contre un consensus Reuters de 245 000 et 261 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 260 000.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,1 en janvier, contre une première estimation et un consensus à 50,8, a indiqué IHS Markit. Il s'élevait à 57 en décembre. Le PMI des services est tombé à 51,2 contre 57,6 en décembre. Il avait été annoncé initialement à 50,9 pour janvier.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en décembre aux Etats-Unis après une progression de 1,8% en novembre, révisé de +1,6%. Elles étaient attendus en repli de 0,2%.

Vers 18h, l'euro regagne de 1,08% à 1,1424 dollar.