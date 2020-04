Analyse AOF clôture France/Europe - La Banque du Japon et Deutsche Bank en soutien du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine sur note positive grâce à de nouveaux soutiens des Banques centrales et aux banques. La Banque du Japon a annoncé ce matin qu'elle triplait le montant d'obligations corporate qu'elle pourra détenir et elle ne fixe plus de limite à ses rachats d'obligations d'Etat. Le rendez-vous est pris avec la Fed, mercredi et la BCE, jeudi. Côté valeurs, les résultats de Deutsche Bank ont soutenu le secteur bancaire. Le CAC 40 a progressé de 2,55% à 4 505,26 points et l'EuroStoxx50 a gagné 2,42% à 2877,11 points.

En Europe, Deutsche Bank (+12,03% à 6,07 euros) a pris d'assaut la première place du Dax 30 à la faveur de prévisions de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Elle entraîne dans son sillage ses concurrentes européennes. A l'instar des banques américaines, elle a dû profiter des bonnes performances de ces activités de marché du fait de la forte volatilité liée au Covid-19. Les prochains trimestres s'annoncent cependant difficiles pour le secteur, qui devrait enregistrer de lourdes provisions pour pertes sur prêts du fait de l'impact de la pandémie sur les ménages et les entreprises.

Air France-KLM ne sera vraisemblablement pas le seul groupe à bénéficier du soutien massif de l'État français afin de pouvoir traverser la crise du Covid-19. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a annoncé vendredi travailler sur un prêt d'environ 5 milliards d'euros garanti par l'État pour Renault. Cette perspective réjouit les investisseurs et propulse le titre du constructeur automobile en tête du CAC 40, à la faveur d'un gain de 9,86% à 17,58 euros.

La crise du Covid-19 affecterait-elle Airbus (-2,4% à 51,07 euros) encore plus fortement qu'on ne l'aurait imaginé ? Dans une lettre envoyée vendredi aux employés, Guillaume Faury, le patron du géant aéronautique, aurait avertit que le groupe perdait du cash à grande vitesse et que sa survie était en jeu sans action immédiate. L'avionneur aurait ainsi demandé à ses 135 000 employés de se préparer à des réductions d'emplois potentiellement plus importantes qu'annoncées. C'est ce qu'a rapporté Reuters qui a pu consulter le document.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité (catégorie A) en France (hors Mayotte) a enregistré sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 en France en mars, a annoncé le ministère du Travail. Il a bondi de 7,1%, soit 246 100 personnes, pour s'établir à 3 732 500. Le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B, C) diminue fortement (-68 600, soit -3,1 %). L'effectif des catégories A, B, C augmente ainsi de 177 500 personnes (soit +3,1 %), la seconde plus forte hausse remontant à avril 2009 (+86 300).

Vers 17h40, l'euro gagne 0,37% à 1,0835 dollar.

v