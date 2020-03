Analyse AOF clôture France/Europe - La baisse des taux de la Fed a soutenu les marchés actions européens

(AOF) - Les Bourses européennes ont repris des couleurs ce mardi, soutenues par la baisse surprise de 50 points de base des taux de la Fed. L'institution américaine cherche ainsi à soutenir la croissance face au choc que représente l'épidémie du Covid-19. Cette annonce a permis de faire oublier la relative déception concernant le G7. Si les ministres des Finances se sont déclarés prêts à soutenir l'économie par « tous les instruments appropriés », aucune mesure concrète n'a été annoncée. Au final, le CAC 40 a progressé de 1,12% à 5 393,17 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,99% à 3 371,97 points.

En Europe, les investisseurs n'ont pas pénalisé pas Logitech (+2,43% à 38,71 francs suisses) en dépit de son avertissement sur ses résultats provoqué par les perturbations de sa chaîne d'approvisionnement liées au coronavirus. Il ne constitue par une véritable surprise. Plusieurs acteurs majeurs du secteur technologique ont en effet déjà lancé des profits warning, dont Apple, Microsoft, NXP, Microchip... Barclays anticipe ainsi le début, cette semaine, d'un flux d'avertissements dans le secteur technologique. UBS observe pour sa part qu'il agit du premier warning depuis plus de sept ans.

A Paris, Interparfums a progressé de 3,34% à 32,50 euros, la publication de résultats annuels solides a relégué au second plan des perspectives prudentes liées au coronavirus. Ainsi, le fabricant de parfums sous licence a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 50,6 millions d'euros l'an dernier (+7% sur un an) et un bénéfice opérationnel de 73,1 millions d'euros (+10%). Il en découle une marge de 15,1%, contre 14,5% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 484,3 millions d'euros.

De son côté, Vinci a avancé de 2,75% à 93,32 euros, dans le sillage d'une note favorable de RBC. En effet, le broker a relevé son opinion de Performance en ligne à Surperformance, tout en maintenant son objectif de cours de 107 euros. L'analyste souligne que les exploitants de routes à péages sont moins exposés au risque Covid-19 que les aéroports. La maison d'études pense qu'il pourrait notamment y avoir un transfert du trafic aérien vers le trafic routier, les voyageurs pouvant se sentir plus en sécurité lorsqu'ils se déplacent en voiture que par voie aérienne. Le broker indique que bien que le géant du BTP soit exposé aux aéroports, il l'est moins que ses pairs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation en zone euro est ressortie à 1,2% en février 2020 sur un an, selon une estimation préliminaire d'Eurostat, après +1,4% en janvier. Le consensus visait +1,2% en février.

En janvier 2020 par rapport à décembre 2019, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% dans la zone euro, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En décembre 2019, les prix avaient augmenté de 0,1%.

Dans la zone euro, le taux de chômage est ressorti à 7,4% en janvier 2020, conformément aux attentes du consensus Reuters. Il est donc stable par rapport à décembre. Ce taux est le plus faible enregistré dans la zone euro depuis mai 2018.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM de New York, qui mesure le climat des affaires dans la région de la Grosse Pomme, est ressorti en hausse au mois de février à 51,9. Il était de 45,8 en janvier.

Vers 17h45, l'euro avance de 0,29% à 1,1171 dollar.