Analyse AOF clôture France/Europe - L’inquiétude s’installe sur les places européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de repli ce jeudi. Les investisseurs ont manifesté de vives inquiétudes dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, des goulots d’étranglements sur la chaine d’approvisionnement mondiale, mais également une inflation galopante, et le resserrement monétaire des grands banques centrales. S’y sont ajoutées des statistiques américaines décevantes. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 1,26% à 6 272,71 points et l’EuroStoxx 50, -1,63% à 3 630,68 points.

Sur une place londonienne mal orientée, easyJet est parvenue à maintenir la tête hors de l'eau en grappillant 0,10% à 501,50 pence par action. Lors de son premier semestre fiscal 2022 (octobre-mars), la compagnie aérienne à bas coûts a réduit sa perte avant impôts à 545 millions de livres sterling, alors qu’elle atteignait 701 millions de livres un an plus tôt. Le groupe dépasse ainsi les attentes du marché qui escomptait une perte de 564 millions de livres. En parallèle, easyJet s'est dit optimiste pour l'été.

Cette semaine a des airs de changement d'ère pour Société Générale , qui a annoncé successivement le départ dans un an de son Directeur général, Frédéric Oudéa, et sa sortie de Russie. En Bourse, l'action de la banque de La Défense a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40, avec un gain de 2,06% à 24,47 euros. La finalisation de la cession des activités en Russie supprime les dernières incertitudes à propos de cette opération dans un contexte géopolitique très incertain.

Derichebourg a échoué à la dernière place du SBF 120, avec une chute de 14,37% à 7,53 euros, après avoir annoncé accroître sa participation au capital d'Elior. En hausse en début de matinée, le titre du spécialiste de la restauration collective s'est, quant, à lui retourné et clôturé en baisse de 4,88% à 2,88 euros. Derichebourg, qui détient actuellement 4,9% d'Elior, a ainsi signé un protocole d'accord avec BIM, contrôlée par Sofibim, holding du fondateur d'Elior, Robert Zolade, et avec Gilles Cojan afin de porter sa participation à 19,6%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré 218 000 chômeurs supplémentaires au cours de la semaine du 14 mai 2022. Un chiffre en hausse par rapport aux 197 000 de la semaine précédente et au-dessus des attentes du marché (200 000).

Aux Etats-Unis , il y a eu 5,61 millions de ventes de logements anciens au cours du mois d'avril, en baisse par rapport aux 5,75 millions (révisé) enregistrés en mars. Les analystes en espéraient 5,65 millions.

Aux Etats-Unis , l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a sombré au mois de mai pour atteindre 2,6, alors qu'il était de 17,6 en avril. Les analystes l'attendaient nettement plus haut, à 16.

Vers 17h45, l'euro gagne 1,21% à 1,0591 dollar.