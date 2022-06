Analyse AOF clôture France/Europe - L’inflation américaine au plus haut depuis 40 ans, les marchés actions décrochent

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en net repli ce vendredi, alors que l’inflation américaine s’est révélée plus forte que prévu. En mai, elle a atteint 8,6% en rythme annuel, atteignant un plus haut de 40 ans. Dans ce contexte, la Fed pourrait être amenée à accélérer sa politique de resserrement monétaire, ce qui ne manquera pas d’affecter l’activité économique. Certains observateurs redoutent même une entrée en récession de l’économie américaine. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 2,69% à 6 187,23 points et l’Euro Stoxx 50, -3,32% à 3 600,74 points.

Repsol a reculé de 1,15% à 15,50 euros. La compagnie pétrolière espagnole bénéficie de la robustesse du pétrole et de l'annonce d'une opération stratégique. Repsol a cédé 25% de sa filiale Repsol Renovables à Crédit Agricole Assurances et au fonds Energy Infrastructure Partners (EIP). Le groupe ibérique cristallise ainsi la valeur de cette branche estimée ainsi à 4,4 milliards d'euros.

Les valeurs bancaires ont dominé le palmarès des baisses de l'indice CAC 40 sur fond de craintes sur la croissance et sur une nouvelle crise de la dette en Europe périphérique. Société Générale a chuté de 6,15%, suivie de Crédit Agricole (-5,91%) et de BNP Paribas (- 5,06%).

Le chemin de croix s'est poursuivi pour Orpea , qui a encore abandonné 6,36% à 22,09 euros aujourd’hui sur la place de Paris. Depuis le début de l’année, l’action de l’exploitant d’Ehpad accuse ainsi une chute d'environ 75%, soit la plus forte baisse du SBF 120. Au cœur du scandale depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs », un ouvrage relatant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents, Orpea peine à regagner la confiance des investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis , l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1% en mai après +0,3% en avril. Il est supérieur au consensus Reuters qui s'établissait à +0,7%. Il a augmenté de 8,6% sur un an contre 8,3% prévu. Hors énergie et alimentation, l'inflation s'est élevée à 0,6% en mai sur un mois contre un consensus de + 0,5%.

Aux Etats-Unis , l'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en première estimation à 50,2 au mois de juin contre un consensus de 58 après 58,4 en mai.

Vers 17h45, l'euro perd 0,97% à 1,0517 dollar.