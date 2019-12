Analyse AOF clôture France/Europe - L'espoir soutient les actions

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi aujourd'hui, dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales. Selon Bloomberg, Washington et Pékin auraient réalisé des progrès vers un accord partiel. Cette information a soutenu les indices face à la stagnation de la croissance du secteur privé de la zone euro en novembre, à une enquête ADP bien décevante aux Etats-Unis ainsi qu'à un ISM américain des services inférieur aux attentes. Côté valeurs, le plan stratégique d'Orange a déçu. Le CAC 40 a gagné 1,27% à 5 799,68 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,36% à 3 660 points.

Roche a progressé d'1% à 303 francs suisses, soutenu par une bonne nouvelle. La FDA a autorisé la commercialisation de son anticancéreux Tecentriq associé à la chimiothérapie pour le traitement initial d'une forme du cancer du poumon. L'enjeu est d'importance tant la demande est forte pour cette maladie. Le Tecentriq est l'un des principaux traitements innovants du groupe qui a dû abandonner dans le domaine public aux Etats-Unis et en Europe ses traitements anticancéreux Avastin, Herceptin et Rituxan.

Orange (-4,66% à 13,70 euros) a affiché la plus forte baisse du CAC 40, pénalisé par la perspective d'un dividende plus faible qu'attendu. En effet, dans son nouveau plan stratégique, l'opérateur prévoit le versement d'un dividende minimum de 0,70 euro, soit un montant inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur un chiffre compris entre 0,71 à 0,78 euros. Orange n'exclut cependant pas de revoir ce montant à la hausse en fonction de ses performances. Le groupe de télécommunication anticipe par ailleurs une hausse de son Ebitda de 2-3% par an en 2021-2023 (versus +1,7% selon le consensus), mais stable en 2020 (contre +2% attendus).

Toujours à Paris, Elior (+9,5% à 12,24 euros) signe la plus forte hausse du SBF 120 après avoir dévoilé des résultats 2018/2019 en progression, conformément à ses objectifs ainsi que des prévisions 2019/2020 en ligne avec sa trajectoire moyen terme. Le spécialiste de la restauration et des services a renoué avec les bénéfices. Son résultat net des activités poursuivies s'est établi à 68 millions d'euros, contre une perte de 25 millions en 2017/2018. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s'élève à 160 millions, en hausse de 26%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice PMI composite d'IHS Markit est ressorti en version définitive de 52,1 en novembre, contre une estimation flash de 52,7 après 52,6 en octobre. L'indice des services s'établit finalement à 52,2 contre une estimation flash de 52,9 comme en octobre.

L'indice PMI composite d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 50,6 en novembre contre une estimation flash de 50,3 et après 50,6 en octobre. L'indice des services a atteint 51,9, contre une estimation flash de 51,5 et après 52,2 en octobre.

En Allemagne, l'indice PMI composite d'IHS Markit est ressorti finalement à 49,4 en novembre, contre une estimation flash de 49,2 après 48,9 en octobre. L'indice des services a atteint 51,7, contre 51,3 en estimation flash après 51,6 en octobre.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services est ressorti à 53,9 en novembre 2019, contre 54,7 en octobre et un consensus de 54,5.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite IHS-Markit est ressorti à 52 au mois de novembre 2019, contre une estimation précédente de 51,9 et après 50,9 en octobre. Dans les services, l'indice s'est établi à 51,6 en novembre, à comparer avec une précédente estimation de 51,6 et 50,6 en octobre.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP révèle que le secteur privé américain a créé 67 000 emplois en novembre 2019. Le consensus Reuters tablait sur 140 000 après 121 000 (chiffre révisé de 125 000) en octobre.

Vers 17h45, l'euro est stable à 1,1081 dollar.