Analyse AOF clôture France/Europe - L'espoir d'un vaccin redonne de l'élan

(AOF) - Après trois séances difficiles, les marchés actions européens sont repartis à la hausse aujourd'hui. Les Bourses européennes ont bien débuté la séance, soutenues par des rachats à bon compte. En début d'après-midi, la tendance haussière s'est renforcée dans le sillage d'un Wall Street rassuré par l'accélération des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre et surtout, la perspective d'un vaccin prochainement. Le CAC 40 a gagné 2,03% à 4 935,86 points. Sur la semaine, la capitalisation boursière de la Bourse de Paris a fondu de 0,22%. L'Euro Stoxx 50 a gagné ce soir 1,7%.

Au chapitre des valeurs européennes, Daimler s'est adjugé 5,6% à 49,445 euros sur la place de Francfort, dans le sillage de ses résultats préliminaires du troisième trimestre 2020. Le constructeur automobile allemand se réjouit d'avoir nettement dépassé les attentes moyennes des analystes sur toute une série d'indicateurs. Il en va ainsi pour l'Ebit qui ressort à 3,07 milliards d'euros entre juillet et septembre 2020, contre un consensus (cité par la compagnie) de 1,95 milliard d'euros. Idem pour l'Ebit ajusté qui s'établit à 3,48 milliards d'euros, alors que le marché visait 2,498 milliards d'euros.

A Paris, LVMH a bondi de 7,3% à 432,6 euros, emportant le reste du secteur du luxe dans son sillage. Hermès gagne près de 4% et Kering, 3,7%. Les investisseurs saluent le fort rebond des ventes de Mode & Maroquinerie, la plus importante branche du groupe (50% du chiffre d'affaires ce trimestre), mais aussi la plus rentable. Les signes encourageants de reprise observés en juin se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier sur deux marchés clefs, les Etats-Unis et l'Asie qui est à nouveau en croissance sur la période.

Eurobio Scientific a grimpé de plus de 5,6% à 17,05 euros après un premier semestre qualifié "d'incroyable" par le courtier LCM. Il faut reconnaître que les chiffres publiés hier soir par le spécialiste français du diagnostic sont impressionnants. Sur les six premiers mois de l'année, la "pépite française" a réalisé un bénéfice net de 25,685 millions d'euros contre... 351 000 euros, un an auparavant. Elle a bénéficié à plein de la forte demande de ses tests pour le Covid-19.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a enregistré en août 2020 un excédent commercial de 14,7 milliards d'euros, contre 14,4 milliards un an plus tôt.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à -0,3% en septembre 2020, contre -0,2% en août. Un an auparavant, il était de 0,8%.

Les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,3% sur un mois en août, après +0,1% en juillet. C'est légèrement moins que les attentes du marché de +0,4%.

L'université du Michigan a publié sa série d'indicateurs préliminaires sur la confiance dans l'économie du pays, qui sont, pour la plupart, apparus en légère hausse pour le mois d'octobre. Ainsi, confiance des consommateurs est ressortie à 81,2, contre 80,4 en septembre et 80,5 attendus.

La production industrielle américaine a chuté de 0,6% en septembre sur un mois, alors qu'elle était attendue en hausse de 0,5%. En août, elle avait augmenté de 0,4%. Sur un an, elle reste en repli de 7,3%, contre -7,7% le mois précédent.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,06% à 1,1717 dollar.