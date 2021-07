(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette baisse jeudi, alors que la forte progression du variant Delta du Covid fait redouter une nouvelle vague épidémique d'ampleur. L'inquiétude est prégnante en Asie, et notamment au Japon où le pays est revenu à l'état d'urgence. Les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont pas pu servir de soutien aux indices puisqu'elles ont déçu. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 2,01% à 6 396,73 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 2,18% à 3 989,47 points.

Il n'ira finalement pas au bout de son idée. Knorr-Bremse a renoncé à son projet de racheter les 60% du capital d'Hella détenus par la famille fondatrice. Après une analyse minutieuse, le spécialiste allemand des freins pour poids lourds et trains a jugé que le transfert éventuel de technologies et de produits clés vers son propre portefeuille de produits ne permettrait pas de réaliser les synergies attendues. En Bourse, cela s'est traduit par une baisse de 1,31% à 57,12 euros pour Hella, tandis que le titre de Knorr-Bremse a grimpé de 7,40% à 96,98 euros.

C'est le grand jour pour Stellantis (-3,21% à 16,05 euros) qui a levé le voile sur sa stratégie dans l'électrification. Le sujet est d'importance à l'heure où Bruxelles cherche à durcir les normes d'émissions de CO2 et discute même d'interdire les moteurs thermiques conventionnels à un horizon de long terme. Pour relever le défi, le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler va mettre les bouchées doubles puisqu'il prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et les logiciels nécessaires.

LDC a défié la morosité de la Bourse de Paris. Le titre du champion français de la volaille a gagné 3,71% à 103,50 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel plus solide que prévu. Au premier trimestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires consolidé de LDC s'est élevé à 1,196 milliard d'euros, en progression de 11,3%. En organique, la hausse atteint 10,2%. Midcap Partners tablait sur 1,097 milliard. Les volumes vendus sont en hausse de 7% et de 5,4% à périmètre identique.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, 373 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 3 juillet, contre un consensus Reuters de 350 000 et 371 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 364 000.

Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de brut ont chuté de 6,866 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 4,033 millions de barils après -6,718 millions la semaine précédente.

Vers 17h45, l'euro gagne 0,41% à 1,1843 dollar.