Analyse AOF clôture France/Europe - L'austérité monétaire continue de peser sur la dynamique de marché

A Paris, Valneva a signé l'une des principales progressions du SBF 120 (+1,4% à 9,38 euros) avant de se replier en fin de séance de 0,84%. La biotech franco-autrichienne a dévoilé de nouvelles données favorables pour son vaccin Covid-19 VLA2001 en tant que rappel hétérologue, plus précisément en tant que rappel au vaccin d'AstraZeneca. Le vaccin de Valneva a renforcé l'immunité des participants ayant reçu celui d'AstraZeneca pour leur première série de vaccinations.

En Europe, Novartis a reculé en fin d'après-midi de 0,57% à 79,91 francs suisses, après avoir progressé ce matin dans un environnement de marché propice aux valeurs défensives. Par ailleurs, la Commission européenne a approuvé le médicament du laboratoire suisse, le Scemblix (asciminib) contre la leucémie myéloïde chronique (LMC). Le traitement, en effet, a donné de meilleurs résultats que celui de référence, le Bosulif (bosutinib) de Pfizer. Novartis souligne que son produit constitue une alternative thérapeutique aux patients souffrant de LMC et présentant une intolérance ou une réponse inadéquate après au moins deux traitements antérieurs.

