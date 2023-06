Analyse AOF clôture France/Europe - Jerome Powell et la Banque d'Angleterre font plier le CAC 40

Afin de lutter contre l'inflation, la Banque d'Angleterre a augmenté son principal taux directeur de 50 points de base alors que les économistes anticipaient une hausse de seulement 25 points. La BoE a ainsi porté son taux à 5%. 7 membres du Comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse de 50 points de base et 2 membres pour le maintien du taux directeur à 4,50%.

En juin 2023, le climat des affaires en France est stable. À 100, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, reste au niveau de sa moyenne de longue période. Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées dans les différents secteurs : si la situation conjoncturelle s’améliore un peu dans l’industrie et le commerce de détail par rapport au mois de mai, elle continue de se dégrader dans le bâtiment, tout en restant stable dans les services.

Plus forte progression de l'indice SBF 120, SES a gagné 7,80% à 5,24 euros dans un marché en baisse. L'opérateur de satellites a annoncé aujourd'hui dans un bref communiqué que les discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat ont cessé. Le 29 mars 2023, SES avait confirmé que la société avait engagé des discussions avec Intelsat et qu'il n'y avait aucune certitude qu'une transaction se concrétise.

(AOF) - Les marchés européens ont continué de s'affaiblir sous la pression des Banquiers centraux. Jerome Powell a réitéré ses propos de la veille, jugeant qu'il serait approprié de relever les taux de nouveau cette année et peut-être deux fois de plus. La Banque d'Angleterre a, pour sa part, augmenter de 50 points de base sa politique monétaire contre 25 points attendus. A Paris, Casino a dévoilé plusieurs mesures pour préserver ses liquidités. L'indice CAC 40 a perdu 0,79% à 7 203,28 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,48% à 4 301,88 points.

