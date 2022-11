Analyse AOF clôture France/Europe - Inquiétudes sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse, plombés par les mauvaises nouvelles venues de Chine liées à la reprise épidémique dans le pays. Depuis ce lundi, les écoles sont fermées à Pékin alors que la ville de Guangzhou a confiné son district le plus peuplé. Les investisseurs craignent un impact sur la production et la demande. Côté valeurs, Vallourec a connu une séance des plus compliquées, terminant en queue de peloton du SBF 120. Le CAC 40 a cédé 0,15% à 6 6634 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 0,35% à 3 911 points.

En Europe, Commerzbank a progressé de 0,55% à 8,11 euros à la Bourse de Francfort. La banque allemande a fait savoir samedi que l'ancien patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, devrait être candidat à la présidence de son conseil de surveillance en vue de la prochaine AG annuelle du 31 mai 2023. Une annonce qui intervient après la décision d'Helmut Gottschalk de ne pas se présenter à un nouveau mandat, en raison de son âge.

En repli de 12,83% à 10,02 euros, Vallourec a affiché la plus forte baisse du SBF 120 en dépit d'avoir enregistré de solides performances au cours des neuf premiers mois de 2022. Son résultat brut d'exploitation a atteint 403 millions d'euros, en progression de 47 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021, soit une marge à 12,1 %, reflétant une marge industrielle de 661 millions d'euros, ou 19,8 % du chiffre d'affaires, en hausse de 43 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Worldline (-0,54% à 43,96 euros), spécialiste des services de paiement, ferme la marche de l'indice parisien à mi-séance et ce, après avoir annoncé la signature avec Neonomics d'un accord de partenariat commercial afin d'enrichir leurs offres en Open Banking en Europe. Grâce à ce partenariat avec Neonomics, Worldline va désormais étendre ses paiements " compte à compte " et garantir l'agrégation des données dans les pays nordiques, dont la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix allemands à la production (PPI) en octobre est ressorti à -4,2%, contre un consensus de 0,9%. Le mois précédent, il était de 2,3%.

Vers 17h45, l'euro perd 0,85% à 1,0239 dollar.