Analyse AOF clôture France/Europe - Imbroglio dans les négo : les marchés prennent l'eau

(AOF) - Le repli des marchés européens s'est prolongé du fait de l'incapacité persistante des Etats-Unis et de Chine à finaliser leurs négociations commerciales. Hier, Donald Trump a accusé la Chine d'être responsable du retard pris dans les négociations commerciales. Le Wall Street rapporte cependant aujourd'hui que la Chine a invité le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au commerce Robert Lighthizer à Pékin. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,22% à 5 881,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,11% à 3 679,66 points.

En Europe, ThyssenKrupp a pris l'ascenseur pour l'échafaud. Le géant industriel allemand en difficulté a chuté de 13,55% 11,68 euros à la Bourse de Francfort, pénalisé par des résultats annuels dégradés, des prévisions prudentes et l'abandon, pour la première fois depuis six ans, du versement d'un dividende. Le groupe continue d'être durement affecté par la faiblesse de la demande du secteur automobile, la concurrence de l'acier chinois et la hausse des coûts des matières premières. L'emblématique société germanique a confirmé la vente de sa branche ascenseurs et l'accélération de sa restructuration.

La Française des Jeux (FDJ) a flambé pour ses débuts la Bourse de Paris. Le titre de la loterie nationale a progressé de 16,41% à 22,707 euros. La capitalisation du groupe atteint désormais les 4,34 milliards d'euros. Face à l'important engouement suscité par l'opération, l'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a fixé hier le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 19,90 euros par action, soit le maximum de la fourchette initialement envisagée (entre 16,50 et 19,90 euros).

En hausse de 2,44% à 84,90 euros, Sanofi a signé la plus forte progression du CAC 40. Le laboratoire pharmaceutique français n'a pourtant pas découvert un médicament innovant susceptible d'améliorer la vie des gens et son compte en banque. Le titre est, en réalité, soutenu par la rumeur d'une prochaine cession d'actifs qui devrait, sans nulle doute, doper le retour à l'actionnaire. Selon Bloomberg et Reuters, Sanofi réfléchit à une coentreprise ou à une vente de son activité de médicaments sans ordonnance, dont fait parti le célèbre Doliprane.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2019, le climat des affaires est stable en France. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 105, au-dessus de sa moyenne de longue période (100), a révélé l'Insee.

Le pessimisme de l'OCDE sur l'évolution de l'économie mondiale s'est encore un peu aggravé. La faiblesse des échanges et de l'investissement a conduit l'organisation internationale à abaisser sa prévision de croissance mondiale en 2020 de 3% à 2,9%. Pour 2019, l'OCDE confirme tabler sur 2,9%, soit son niveau le plus faible depuis la crise financière après +3,5% en 2018. Pour la zone euro, l'OCDE a maintenu sa prévision d'une croissance de 1,2% en 2019 mais relevé sa prévision pour 2020 de 1% à 1,1%.

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie est ressorti à 10,4 en novembre 2019, contre un consensus Reuters de 7 et après 5,6 en octobre.

Aux Etats-Unis, 227 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées à l'issue de la semaine close le 16 novembre. Les économistes tablaient sur 219 000 après 227 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 225 000).

1,46 million de permis de construire ont été enregistrés en octobre en rythme annuel aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 1,385 million.

Vers 17h45 heures, l'euro est quasi stable à 1,1075 dollar.