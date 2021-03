Analyse AOF clôture France/Europe - Hausse symbolique pour le CAC 40

(AOF) - En net repli à l'ouverture, les principaux marchés actions européens ont progressivement réduit leurs pertes dans le sillage du Dow Jones. La séance a été maussade. Les investisseurs semblent se demander si les actions ne sont pas montées trop haut trop vite sur fond d'espoir d'un rapide retour à la normale. Or, la situation sanitaire n'est guère reluisante. Les investisseurs ont pu se réconforter avec l'annonce du retour de la croissance dans le secteur privé au mois de mars en Europe. Au final, le CAC 40 a gagné 0,03% à 5 947,29 points. L'Euro Stoxx a progressé de 0,16% à 3 833,27 points

Petit retard à l'allumage pour Leonardo. Le groupe italien de défense et d'aéronautique a décidé de reporter l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale américaine d'électronique DRS, en raison de " conditions de marché défavorables ". Cette décision a été prise " malgré l'intérêt des investisseurs pour la fourchette de prix présentée durant la tournée de présentation ", assure le groupe. Les investisseurs manifestent leur déception : le titre Leonardo a chuté de 6,26% à 6,862 euros sur la place de Milan.

Carrefour (+2,31% à 15,09 euros) s'est hissé en tête du CAC 40 après l'annonce du rachat par sa filiale brésilienne de Grupo Big Brasil, le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, auprès de Advent International et Walmart. Cette opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards de reals brésiliens, soit environ 1,1 milliard d'euros, et sera réalisée à 70% en numéraire et à 30% via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises.

L'action IT Link a gagné 6,62 à 15,30 euros, à la suite de la présentation de ses comptes 2020 et de son nouveau plan stratégique. L'année dernière, le spécialiste des systèmes connectés a généré un profit net de 1,84 million d'euros contre 2,58 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel a mieux résisté, reculant de 8,7% à 3,15 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge de 6,4%, en repli de 0,2 point. Les revenus ont reculé de 5,5% à 49,11 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI d'IHS Markit composite "flash" pour la France est ressorti en mars à 49,5. Les économistes tablaient sur 47,2 après 47 en février. L'indice des services s'est établi à 47,8 contre un consensus de 45,5 et après 45,6 en février. L'indice manufacturier, lui, a atteint 58,8. Le marché visait 56,5 après 56,1 en février.

L'indice PMI d'IHS Markit composite "flash" pour la zone euro est ressorti en mars à 52,2. Les économistes tablaient sur 49,1 après 48,8 en février. L'indice des services s'est établi à 48,8 contre un consensus de 46 et après 45,7 en février. L'indice manufacturier, lui, a atteint 62,4. Le marché visait 57,7 après 57,9 en février.

La croissance de l'activité dans le secteur privé a été plus dynamique que prévu en mars en Allemagne, selon une estimation « flash » d'IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat composite est ressorti en mars à 56,8, au plus haut depuis 37 mois. Les économistes tablaient sur 51,6 après 51,1 en février. L'indice des services s'est établi à 50,8 contre un consensus de 46,8 et après 45,7 en février. L'indice manufacturier, lui, a atteint 66,6. Le marché visait 60,8 après 60,7 en février. Il s'agit d'un niveau record depuis la création de cette statistique en avril 96.

Selon une estimation flash du bureau d'études IHS Markit, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite aux Etats-Unis est ressorti à 59,1 en mars 2021, après 59,5 en février. De son côté, le PMI dans les services a atteint 60 en mars 2021, contre un consensus de 60 et après 59,8 en février. Enfin, le PMI manufacturier a atteint 59 en mars 2021, contre un consensus de 59,3 et après 58,6 en février.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 1,1% en février 2021. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,9% après +3,5% en janvier (chiffre révisé de +3,4%).

Vers 17h40, l'euro cède 0,16% à 1,1833 dollar.