Analyse AOF clôture France/Europe - Fin de série pour le CAC 40 après 6 séances de suite à la hausse

(AOF) - Les marchés actions européens ont finalement clôturé en ordre dispersé après avoir passé l’essentiel de la séance en hausse. Les gains des Bourses européennes sont partis en fumée dans l'après-midi en raison d'un changement d'ambiance aux Etats-Unis. Deux statistiques ont déçu: le rapport JOLTS du Département américain ainsi que les commandes à l'industrie. Dans leur sillage, les taux longs ont décroché : le rendement du 10 ans américain recule de près de 6 points de base à 3,36%. Le CAC 40 a cédé 0,01% à 7 344,96 points tandis que l'EuroStoxx 50 a glané 0,10% à 4 315,32 points.

Dans le cadre du contrat LANCE 23-27 (Lightning Air System National Capability Enterprise) pour le soutien de la flotte F-35 du Royaume-Uni, BAE Systems (-0,24% à 988 pence) sera le principal sous-traitant de Lockheed Martin (signataire du contrat avec le Joint Program Office du F-35). L'entreprise britannique du secteur défense et aéronautique fournira la majorité du personnel à la Royal Air Force (RAF) de Marham, et sur les sites de déploiement. Ce contrat de soutien des aéronefs est évalué à environ 147 millions de livres sterling.

L’Oréal a gagné 1,18% à 420,350 euros après avoir annoncé l’acquisition d’Aēsop, qui lui permet de se renforcer dans les cosmétiques de luxe. Le groupe français a racheté la marque australienne à la société brésilienne, Natura &Co, sur la base de 2,525 milliards de dollars de valeur d’entreprise. Aēsop a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022, en croissance de 21% à taux de change constants. Elle a affiché une marge d'Ebitda de 19,7% contre 24% en 2021. Fondée en 1987, Aēsop est mondialement reconnue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps.

Stellantis (-1,44% à 16,43 euros) a dévoilé une nouvelle organisation pour le financement et le leasing en Europe, " simplifiant et renforçant sa capacité multimarque ". Le constructeur automobile compte désormais un pôle unifié de sociétés de financement, renommé Stellantis Financial Services (anciennement Banque PSA Finance), et une société de leasing, Leasys (consolidation des activités des agences Leasys et Free2move Lease).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, les prix à la production industrielle ont baisse de 0,5% en février sur un mois, contre un consensus de -0,3%, après -2,8% le mois précédent, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. En rythme annuel, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro en février, après 15,1% en janvier.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,931 millions d'ouvertures de postes en février, le consensus étant de 10,40 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 10,563 millions.

Les commandes à l'industrie ont diminué de 0,7% en février aux Etats-Unis, après une baisse de 2,1% le mois précédent. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,5%.

A la clôture, l'euro gagne 0,47% à 1,0931 dollar.