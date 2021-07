Analyse AOF clôture France/Europe - Fin de semestre dans le rouge, mais bilan flatteur

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge mercredi, pénalisés par des prises de bénéfices. Pas de quoi cependant rogner la belle performance boursière du semestre, puisque la Bourse de Paris a bondi de près de 18% depuis le début de l'année et le CAC 40 a atteint mi-juin les 6 687,29 points, soit son plus haut niveau depuis l'été 2000. Les valeurs malmenées en 2020 ont pris leur revanche au cours de ce premier semestre 2021. Saint-Gobain a ainsi bondi de 48,2%. Le CAC 40 a cédé ce soir 0,91% à 6 507,83 points. L'Euro Stoxx 50 a accusé aujourd'hui un repli de 1,05%.

GrandVision (+14,17% à 28,2 euros) s'est envolé aujourd'hui à la bourse d'Amsterdam. Le titre du propriétaire des magasins GrandOptical profite de la décision du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, qui a approuvé la finalisation de l'acquisition de la participation de 76,72% détenue par HAL, la holding de contrôle du néerlandais.

Sur une place parisienne dans le rouge, Orpea est parvenu à progresser de 4,03% à 107,25 euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) a relevé son objectif de croissance pour 2021 à plus de 7,5%, soit au moins 4, 215 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Jusque-là, le groupe visait au moins +6%, soit un chiffre d'affaires de 4, 155 milliards d'euros. Or, cet objectif avait été jugé prudent lors de sa présentation à la mi-mars.

Solutions 30 a bondi de 13,98% à 5,83 euros. L'Assemblée générale du groupe a approuvé les comptes 2020 et la nomination de PKF Audit & Conseil en tant que réviseur en remplacement du cabinet EY. Les comptes consolidés 2020 ont été approuvés après avoir recueilli 68,17% des votes. Le cabinet EY s'était pourtant dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit" sur ces comptes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent fortement en mai (+10,4 % en volume par rapport à avril 2021), après la forte baisse en avril (-8,7 %) liée au troisième confinement.

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,5 % en juin 2021, après +1,4 % le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,2 %, après +0,3 % en mai. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 1,9 % après +1,8 % en mai. Sur un mois, il croît de 0,2 % après +0,3 % le mois précédent.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,9% en juin 2021, conformément aux attentes, contre 2% en mai, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,3%.

En Allemagne, le taux de chômage est ressorti à 5,9% au mois de juin, stable sur un mois.

Les promesses de ventes immobilières aux Etats-Unis ont bondi de 8% en mai alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,8%. Elles avaient reculé de 4,4% en avril.

Le secteur privé américain a créé 692 000 postes en juin contre 600 000 attendus, après 978 000 en mai.

Vers 17h30, l'euro cède 0,35% à 1,1859 dollar.