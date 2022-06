Analyse AOF clôture France/Europe - Fin de semaine glorieuse pour le CAC 40

Double actualité pour Stellantis, qui conforte son approvisionnement en lithium pour ses batteries et qui a suspendu deux sites de production en raison d'une pénurie de composants. En Bourse, cette dernière information entraîne une sous-performance de l'action du constructeur automobile qui a gagné seulement 1,73% à 12,43 euros. La firme franco-italienne est entrée dans le capital du groupe australien Vulcan pour un montant de 50 millions d'euros et en devient le deuxième actionnaire, avec 8% du capital.

Nexity a gagné 2,58% à 25,4 euros, surperformant les autres valeurs du secteur immobilier au lendemain de l'annonce de la prise de contrôle du groupe Angelotti, spécialiste de l’aménagement et de la promotion immobilière en Occitanie. Cette opération est " très stratégique dans la mesure où elle lui permet de renforcer sensiblement sa maîtrise du foncier, facteur clé de succès des promoteurs », commente MidCap Partners.

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi après deux séances consécutives de baisse, soutenus par Wall Street. La perception des investisseurs sur la politique monétaire de la Fed s’est modifiée. Alors qu’ils redoutaient une accélération des hausses des taux de la banque centrale à moyen terme, les économistes sont désormais plus mesurés. Les risques de récession, en effet, ont refait surface sur fond d’indicateurs macroéconomiques décevants (indices PMI, confiance des consommateurs notamment). Le CAC 40 a bondi de 3,44% à 6 085,99 points. L'Euro Stoxx 50 s’est adjugé 2,99%.

