Analyse AOF clôture France/Europe - Fin de semaine dans le vert pour les Bourses européennes, PMI et résultats en soutien

(AOF) - La hausse des Bourses européennes s'est prolongée. Déjà rassurés par le ton très accommodant de la BCE hier, les investisseurs ont pu avoir des gages sur la solidité de la reprise économique dans la zone euro, où l'activité du secteur privé est au plus haut depuis 2000, selon IHS Markit. En parallèle, les résultats d'entreprises contribuent aussi à soutenir le moral des opérateurs, à l'image de Dassault Aviation ou Valeo. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,35% à 6 568,82 points et l'EuroStoxx 50 a pris 1,27% à 4 110,71 points. Sur la semaine, ces indices prennent 1,75% et 1,76%.

L'activité a rebondi plus fortement que prévu au premier semestre pour Thales. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité en a donc profité pour relever son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le fleuron français vise désormais un chiffre d'affaires 2021 compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre entre 17,1 et 17,9 milliards auparavant. En Bourse, Thales a pris 0,72% à 89,48 euros l'action.

Dassault Aviation a pris de l'altitude sur la place de Paris, où il s'est élevé de 4,54% à 1 013 euros l'action, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2021. Le constructeur aéronautique a dégagé un bénéfice net ajusté de 265 millions d'euros, contre 87 millions d'euros lors du premier semestre 2020. De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 175 millions d'euros, contre 55 millions d'euros un an plus tôt, d'où il découle une marge de 5,6%, contre 2,1% un an plus tôt.

Valeo s'est distingué au sein du SBF 120 aujourd'hui, avec un bond de 5,96% à 24,16 euros l'action, dans le sillage de résultats semestriels bien au-dessus des attentes. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l'équipementier automobile est parvenu à signer un rebond flamboyant de sa rentabilité lors du premier semestre de l'année. Ainsi, le groupe a dégagé un résultat net (part du groupe) de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard d'euros, un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les marchés sont fériés au Japon en raison d'un four férié.

En France, l'indice PMI "flash" d'IHS Markit du secteur manufacturier ressort en juillet à 58,1 contre un consensus de 58,4 après 59 en juin. Dans les services, il s'établit à 57 contre un consensus de 58,7 après 57,8 en juin. L'indice composite a atteint 56,8 contre un consensus de 58,5 après 57,4 en juin.

En juillet 2021, l'économie allemande continue de se redresser rapidement, selon une estimation préliminaire du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est ressorti à 62,5 contre un consensus de 60,8 et après 60,1 en juin. De son côté, le PMI dans les services a atteint 62,2 en juillet 2021, contre un consensus de 59,1 et après 57,5 en juin.

La réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires a entraîné la plus forte croissance de l'activité globale de la zone euro depuis vingt et un ans en juillet C'est ce qui ressort d'une estimation préliminaire du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est ressorti à 60,6 contre un consensus de 60 et après 59,5 en juin. De son côté, le PMI dans les services a atteint 60,4 en juillet 2021, contre un consensus de 59,5 et après 58,3 en juin.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI flash de juillet pour les services est ressorti à 59,8 contre 64,6 en juin. Il ressort ainsi au plus bas depuis cinq mois. L'indice manufacturier a atteint 59,5 contre 58,9 en juin, au plus haut depuis deux mois. Au final, l'indice composite ressort 59,7 après 63,7 en juin, au plus bas depuis quatre mois.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,06% à 1,1764 dollar.