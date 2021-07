Analyse AOF clôture France/Europe - Entame de semaine favorable pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire positif. Si la matinée a été marquée par une certaine prudence, découlant de la forte progression du variant Delta du Coronavirus, une éclaircie a montré le bout de son nez dans l'après-midi. Les investisseurs n'ont donc pas tremblé, alors que doit s'ouvrir demain le bal des résultats aux Etats-Unis. Côté valeurs, Atos a lourdement chuté après avoir abaissé ses perspectives. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,46% à 6 559,25 points et l'EuroStoxx 50 pris 0,73% à 4 097,72 points.

Heineken a gagné 2,48% à 101,60 euros l'action à Amsterdam. Le géant mondial de la bière est soutenu par JPMorgan. Dans une note publiée ce matin, la banque américaine a relevé sa recommandation sur le brasseur néerlandais de Neutre à Surpondérer tout en révisant à la hausse son objectif de cours de 105 à 120 euros. Pour le broker, Heineken est l'un des principaux bénéficiaires de la reprise de la consommation dans les bars, pubs, restaurants et discothèques. Dans ce cadre, l'analyste a augmenté ses prévisions de bénéfices 2021 et 2022 sur un titre souffrant, selon lui, d'une légère décote.

Atos a chuté de 17,94% à 43,28 euros, pénalisé par un avertissement sur ses résultats. Un peu plus de deux semaines avant la publication de ses résultats semestriels, la société de conseil a prévenu que son chiffre d'affaires 2021 serait stable à taux de changes constants. Le groupe visait auparavant une croissance comprise entre 3,5% et 4,5%. Le consensus, lui, tablait sur 2,4%. L'accélération de la migration vers le Cloud entraine une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques, a expliqué le groupe.

JCDecaux a signé la plus forte progression du SBF 120, avec un bond de 10,05 % à 26,06 euros, dans le sillage d'une note favorable d'analyste. En effet, JPMorgan a relevé son opinion de Neutre à Surpondérer sur le titre JCDecaux, tout en augmentant son objectif de cours de 26 à 29 euros. Si le secteur de la publicité extérieure a été particulièrement touché par les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie de Covid-19, le broker anticipe désormais deux années de fort rebond pour la croissance économique, ce qui bénéficiera au secteur.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur significatif n'est attendu aujourd'hui.

Vers 17h45, l'euro abandonne 0,17% à 1,1855 dollar.