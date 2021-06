(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le rouge, dans un contexte marqué par la forte progression du variant Delta dans plusieurs pays, et des risques que cela fait peser sur la reprise économique. En parallèle, les investisseurs s'interrogent sur la possibilité que la Fed resserre sa politique monétaire plus tôt que prévu. Dans ce contexte dérpimé, l'agenda macroéconomique n'a pu servir de déclic : il est resté vierge. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,98% à 6 558,02 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,77% à 4 089,05 points.

Burberry a chuté de 8,73% à 2 053,50 pence sur la place de Londres. Le directeur général du groupe de luxe britannique, Marco Gobbetti a déclaré qu'il quitterait la société à la fin de l'année pour occuper le même poste chez le maroquinier Salvatore Ferragamo. Burberry cherche un successeur. A la Bourse de Milan, Salvatore Ferragamo gagne 2% à 19,695 euros. Ancien PDG de Givenchy et de Céline, Marco Gobbetti est arrivé aux commandes de Burberry en juillet 2017 avec pour mission de relancer la marque au tartan, en perte de vitesse par rapport aux géants Louis Vuitton, Chanel, Gucci et Hermès.

Renault (-1,60% à 34,69 euros) a finalement dévoilé officiellement sa stratégie pour la conception et la production en France de batteries destinées à ses véhicules électriques. Cela se matérialise par la signature de deux partenariats d'envergure. Le premier est conclu avec Envision AESC, filiale japonaise du groupe chinois Envision, pour l'implantation d'une gigafactory à Douai, à proximité de Renault ElectriCity. Envision AESC investira jusqu'à 2 milliards d'euros pour produire des batteries de dernière technologie, notamment pour la future R5.

Ipsen a perdu 5,39% à 85,58 euros, pénalisé par les premiers résultats contrastés d'une étude de phase 3 (la dernière avant une éventuelle commercialisation) de son traitement Cabometyx contre le cancer foie avancé non traité au préalable (thérapie de première ligne). Le laboratoire français, associé à la biotech américaine Exelixis a révélé que le Cabometyx, en association avec un inhibiteur de checkpoint immunitaire, a atteint l'un des critères d'évaluation principaux, à savoir l'amélioration significative de la survie sans progression (SSP), lors de l'analyse primaire prévue.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'était attendu.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1932 dollar.