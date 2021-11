Analyse AOF clôture France/Europe - Entame de semaine dans le rouge, les propos inquiétants de Merkel ont pesé

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur une note négative, dans un contexte marqué par une nouvelle flambée de contaminations au Covid. Impactées par les propos inquiétants d’Angela Merkel, qui a estimé que les mesures actuelles n’étaient pas suffisantes, les indices européens se sont redressés dans l’après-midi grâce à la bonne dynamique de Wall Street, où Jerome Powell a été reconduit à la tête de la Fed. Cet effet « boost » s’est toutefois dissipé en fin de séance. Au final, le CAC 40 a cédé 0,10% à 7 105 points et l’EuroStoxx 50, -0,24% à 4 346,16 points.

Telecom Italia Mobile (TIM) a bondi de 30,16% à la bourse de Milan, à 0,451 euro par action lundi, après que l'opérateur italien a annoncé avoir étudié dimanche un intérêt de KKR pour racheter le groupe. Le fonds d'investissement a ainsi fait parvenir une offre préliminaire "amicale" en espèces de 0,505 euro par action pour l'intégralité du capital de la société. La proposition, non contraignante, serait conditionnée à un niveau minimum d'acceptation de 51% pour les différentes catégories d'actions, et aurait pour finalité un retrait de Telecom Italia de la cotation. Vivendi, actionnaire de TIM à hauteur de près de 24%, a gagné 1,95% à 11,26 euros.

Ericsson a perdu 5,60% à 92,71 couronnes suédoises après annoncé le rachat de Vonage Holdings pour environ 6,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. UBS explique qu'Ericsson souhaite augmenter sa base de clients d'entreprises après le rachat de Cradlepoint pour 1,1 milliard de dollars en 2020 et les services dans le cloud. Le spécialiste juge positivement la logique de cette transaction pour Ericsson, qui souhaite se diversifier au-delà des réseaux mobiles et trouver de nouvelles sources de croissance des revenus.

Quadient (-1,72% à 19,97euros) a levé avec succès l'équivalent de 270 millions d'euros (178 millions d'euros et 105 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. " En raison d'un fort intérêt des investisseurs, le volume de la transaction a été porté à 270 million d'euros contre 100 million d'euros initialement prévus ", a précisé Quadient. Combinée à la position de trésorerie actuelle du groupe, cette nouvelle émission vise à anticiper une partie significative du refinancement des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023 (81 million d'euros et 187 millions d'euros respectivement), ainsi que le remboursement de l'obligation ODIRNANE d'ici juin 2022 (265 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en novembre 2021 à -6,8. Les économistes tablaient sur -5,5 après -4,8 en octobre.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens du mois d'octobre 2021 se sont élevées à 6,34 millions en rythme annuel, contre un consensus Briefing.com de 6,20 millions. En septembre, les ventes de logements anciens avaient atteint 6,29 millions.

Vers 17h50, l'euro recule de 0,16% à 1,1263 dollar.