(AOF) - Au terme d'une séance volatile, les Bourses européennes sont parvenues à clôturer dans le vert et débuter du bon pied ce mois de mai. Les indices ont été soutenus par le bond des ventes au détail en Allemagne et le PMI d'IHS Markit montrant que la très forte expansion du secteur manufacturier de la zone euro se poursuit. Ces statistiques de bonne augure ont permis de résister aux nouvelles moins bonnes en provenance des Etats-Unis, notamment le repli inattendu de l'ISM manufacturier. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,61 % à 6 307,90 points et l'EuroStoxx 50, +0,54 % à 3 996, 28 points.

KPN a reculé de 2,83% à la Bourse d'Amsterdam, à 2,7850 euros par action, après avoir révélé qu'il avait refusé deux offres de rachat de la part de firmes de private equity. Le groupe de télécommunication néerlandais a ainsi rejeté une "approche de haut niveau non sollicitée" de la part d'un consortium composé du Suédois EQT et de l'américain Stonepeak et ne comprenant pas de prix d'offre. La seconde provenait du fonds KKR basé à New York.

A Paris, si la séance avait bien débuté pour Valneva, l'action a finalement reculé de 4,85% à 13,33 euros. Les investisseurs avaient initialement espéré que la biotech franco-autrichienne et l'Union européenne finissent par trouver un accord. Vendredi dernier en fin d'après-midi, une information Reuters a en effet suscité l'espoir. Selon l'agence de presse, "plusieurs Etats membres de l'Union européenne souhaitent que le bloc passe commande auprès de Valneva pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 malgré l'échec des négociations récentes entre le laboratoire et l'exécutif européen".

EDF a grappillé 0,29% à 12,15 euros. Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de la lettre adressée par le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, aux syndicats. Reuters, qui s'est procuré ce courrier, souligne que le patron de l'électricien met en garde ses salariés contre un rejet de la réorganisation. "Pour rester un grand acteur du secteur électrique en France, EDF doit impérativement être en mesure d'investir dans ces nouvelles formes de production électrique. Dans le cas contraire, la part d'EDF dans la production d'électricité en France baisserait rapidement", a écrit le PDG cité par l'agence de presse.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Bourse britannique est fermée

Les ventes au détail en Allemagne ont bondi de 11% en mars sur un an après -6,6% en février. Les économises tablaient sur un repli de 0,3%. Sur un mois, elles ont grimpé de 7,7% contre un consensus de +3,3%.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la France est finalement ressorti à 58,9 au mois d'avril 2021, contre une estimation flash de 59,2 et après 59,3 en mars. « Les données PMI mettent de nouveau en évidence une forte expansion du secteur manufacturier français en avril », a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour l'Allemagne est finalement ressorti à 66,2 au mois d'avril 2021, contre une estimation flash de 66,4 et après 66,6 en mars. Après le niveau record enregistré en mars, il s'agit de son deuxième niveau le plus élevé depuis le début de cette série de statistiques en 1996.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 62,9 au mois d'avril 2021, contre une estimation flash de 63,3 et après 62,5 en mars. « La très forte expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en avril, l'indice PMI atteignant, pour un deuxième mois consécutif, son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête en 1997 », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, compilé par IHS Markit, est ressorti à 60,5 en version définitive au mois d'avril, après une première estimation de 60,6. En mars, il avait été de 59,1.

L'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis s'est établi à 60,7 au mois d'avril, contre 65 attendus par les analystes. Il avait été de 64,7 en mars.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en mars, sur un mois. C'est largement inférieur au consensus, qui visait +1,9%, mais représente une nette amélioration par rapport à février (-0,6%).

Vers 17h45, l'euro avance de 0,36% à 1,2061 dollar.