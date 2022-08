Analyse AOF clôture France/Europe - En légère hausse après les prix à la production aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés actions européens ont globalement clôturé dans le vert. Ils ont été soutenus par une autre bonne nouvelle après celle des chiffres de l'inflation US hier. Les investisseurs ont ainsi pris connaissance en début d'après-midi d'une baisse de 0,5% des prix à la production aux Etats-Unis en juillet tout en apprenant une hausse inférieure aux attentes des inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté des valeurs, Sanofi poursuit sa chute en terminant en queue de peloton à Paris. Le CAC 40 a gagné 0,33% à 6544,67 points et l'Euro Stoxx 50 a grignoté 0,09 % à 3 752,87 points

En Europe, le titre Siemens (+0,88% à 110,14 euros) s'est repris après sa première perte nette trimestrielle depuis 2010, conséquence de la dépréciation de ses parts dans Siemens Energy, estimée à 2,8 milliards d'euros. Siemens détient 35% du capital de Siemens Energy qui a connu deux années difficiles depuis sa scission en 2020, avec des difficultés opérationnelles et des pertes dans sa division d'éoliennes, Siemens Gamesa.

A Paris, en repli de 1,52% à 10,01 euros, Valneva a accusé l'une des plus fortes baisses du SBF 120. La biotech franco-autrichienne a dévoilé des résultats semestriels dégradés et revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse des commandes de son vaccin contre le Covid 19. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 340 millions à 360 millions en 2022, contre 430 à 590 millions d'euros précédemment. Les ventes du vaccin contre le Covid sont attendues entre 30 et 40 millions.

L'action Sanofi a reculé de 3,33 % à 84,75 euros. En trois séances, le titre a chuté de 15 %. Mardi, le laboratoire pharmaceutique a annoncé la suspension du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de sclérose en plaques (SEP). Le même jour, UBS a dégradé son opinion sur la valeur d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 118 à 103 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, 262 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 263 000 après 248 000 la semaine précédente (révisé de 260 000).

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont reculé de 0,5% en juillet sur un mois. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% après +1% en juin (révisé de +1,1%). Ils reculent pour la première fois depuis deux ans. Sur un an, les prix à la production ont grimpé de 9,8% contre un consensus de +10,4% après +11,3% en juin.

A la clôture, l'euro gagne 0,37 % à 1,0340 dollar.