Analyse AOF clôture France/Europe - En hausse après la BCE

(AOF) - En repli en matinée, les marchés européens ont clôturé en hausse, rassurés par les conclusions de la réunion de la BCE. Les "colombes " ont ainsi tiré leur épingle du jeu. Christine Lagarde a en effet mesuré ses propos: le programme de rachats d'actifs est recalibré, mais il s'agit d'un " rythme légèrement plus faible " d'achat, dans une enveloppe globale inchangée. La notion redoutée de " tapering " est évitée. Dans ce contexte, le CAC 40 a gagné 0,24% à 6 684,72 points, l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,17% à 4184,12 points. EasyJet a plongé après l'annonce d'une augmentation de capital.

EasyJet a chuté de près de 10,4% à 707,1 pence sur la place de Londres. La compagnie aérienne à bas coûts a été approchée en vue d'un rachat, mais a rejeté l'offre jugée insuffisante. La société n'a pas révélé de qui émanait cette proposition. Elle précise que le prétendant a depuis renoncé à son projet. En parallèle, EasyJet a annoncé son intention de lever 1,2 milliard de livres sterling afin de faciliter et d'accélérer son redressement dans un contexte où la crise du Covid perdure.

A Paris, Pernod Ricard a gagné 0,9% à 187,7 euros. Ce matin, JPMorgan a relevé sa recommandation sur le numéro deux mondial des vins et spiritueux de Neutre à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 200 à 225 euros. Le broker a motivé sa décision par l'amélioration du marché final (celui de la consommation de vins et spiritueux), des résultats 2021 robustes, des perspectives 2022 encore plus solides et la récente sous-performance de l'action.

"Canon !", "excellents résultats semestriels", "publication de très haut niveau". LCM ne tarit pas d'éloge aujourd'hui à propos des résultats au premier semestre 2021 de Chargeurs. Le spécialiste des textiles et films de protection a en effet largement dépassé les attentes de l'analyste, ceci malgré une "baisse logique" de l'activité et du bénéfice par rapport à l'an dernier, compte tenu de la base de comparaison exigeante sur l'activité CHS. Malgré tout, le groupe affiche une nette croissance sur deux ans et signé la deuxième plus forte hausse du SRD avec une hausse de 11,7% à 25,6 euros par action.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain sont tombées à 310 000 pour la semaine du 1er septembre 2021. Le consensus tablait sur 335 000, après 345 000 (chiffre révisé de 340 000) la semaine précédente.

Vers 17h30, l'euro est stable à 1,1820 dollar.