Analyse AOF clôture France/Europe - En attendant la BCE, prudence est mère de sûreté

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en légère baisse ce mercredi, les investisseurs optant pour la prudence à la veille de la réunion de la BCE. Le recul moindre que prévu des commandes de biens durables aux Etats-Unis n’a pas dissipé le sort, car hors transports, elles ont progressé un peu moins que prévu. La séance a été marquée par un déluge de publications trimestrielles. A ce jeu-là, Schneider Electric, Scor et Seb se sont distingués. Ce fut l’inverse pour Worldline et SMCP. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,19 % à 6 753,52 points et l’EuroStoxx 50, -0,11% à 4 219,28 points.

Le scénario est désormais bien rodé pour les valeurs bancaires : la bonne performance de la banque d'investissement et un coût du risque plus faible que prévu assurent des résultats meilleurs qu'attendu. Faute de surprendre les investisseurs, l'action Deutsche Bank a perdu 6,86% à 11,08 euros. Au premier trimestre, la banque allemande a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 7% à 194 millions d'euros.

Schneider Electric a trôné au sommet du CAC 40, avec une hausse de 2,41% à 146,28 euros par action dans le sillage d'une publication trimestrielle meilleure qu'attendu. Le spécialiste des systèmes électriques et d'automatisation a en effet publié un chiffre d'affaires de 7,22 milliards d'euros pour la période de juillet à septembre 2021, alors que le consensus rapporté par Invest Securities espérait 7,17 milliards. Cela représente une croissance de 11,8%, dont 8,8% en organique.

Worldline a flanché de 15,93% à 55 euros et échoué à la dernière place de l'indice CAC 40, l'activité et les perspectives du spécialiste des paiements laissant à désirer. Même la validation de l'orientation stratégique de désengagement de l'activité " Terminaux " (TSS), héritée du rachat d'Ingenico, à court terme n'a pas eu d'effet parachute.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la confiance des ménages a reculé en octobre 2021, a annoncé l'Insee. À 99, l'indicateur qui la synthétise perd deux points et repasse juste en dessous de sa moyenne de longue période (100). Il était attendu à 101, selon le consensus Reuters. En octobre, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est en très forte hausse. Le solde correspondant gagne 17 points et atteint son plus haut niveau depuis 2012.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 96,3 milliards de dollars en septembre après 88,2 milliards de dollars en août.

Les commandes de biens durables ont baissé de 0,4% en septembre aux Etats-Unis après +1,3% en août, chiffre révisé de +1,8%. Le consensus Briefing.com s'élevait à -0,8%. Hors transports, elles ont augmenté de 0,4% en septembre après +0,3% en août, chiffre révisé de +0,2%. Le consensus Briefing.com s'élevait à +0,5%.

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 4,267 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 22 octobre, après une baisse de 0,431 million au cours de la semaine précédente, selon les dernières données de l'agence américaine de l'énergie. Les analystes s'attendaient à une augmentation de 1,914 million de barils.

Vers 17h45, l'euro est quasi stable à 1,1594 dollar