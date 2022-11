Analyse AOF clôture France/Europe - Des timides couleurs avant les 'minutes' de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé une séance sans relief en timide hausse. La prudence reste de mise pour les investisseurs qui ont pris connaissance ce mercredi d'une kyrielle d'indicateurs et avant le compte rendu en début de soirée de la dernière réunion de la Fed qui pourrait livrer d'éventuelles indications sur l'évolution de la politique monétaire américaine. Côté valeurs, Elior s'est distingué en tête de l'indice SBF 120, après quatre dernières séances dans le rouge. Le CAC 40 a progressé de 0,32 % à 6 679 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,43% à 3 946 points.

En Europe, Credit Suisse (-5,45% à 3,65 francs suisses) a enregistré un fort repli, la banque ayant averti qu'elle enregistrerait une lourde perte au quatrième trimestre et qu'elle continuait de faire face à d'importantes sorties de capitaux. En Bourse, l'action de la concurrente d'UBS se rapproche de son plus bas historique touché début octobre en séance à 3,518 francs suisses. Actuellement en pleine restructuration, Credit Suisse a prévenu s'attendre à enregistrer une perte avant impôts pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses au quatrième trimestre.

Plus forte hausse du SBF 120, Elior a grimpé de 8,57% à 2,58 euros, après quatre dernières séances dans le rouge. Sur son exercice fiscal 2021-2022, le groupe de restauration collective a essuyé une perte nette, part du groupe, de 427 millions d’euros, contre une perte de 100 millions d’euros un an plus tôt. A l'instar de Compass et Sodexo, Elior est confronté à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Kering a gagné 0,72% à 546,80 euros alors que des rumeurs et une information de presse font état d'un potentiel départ du directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele. Il s'apprêterait à quitter la maison de couture appartenant à Kering, affirme le média spécialisé, Women's Wear Daily. Une annonce pourrait être faite dès aujourd'hui.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'activité dans le secteur privé s’est contractée en novembre en France, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,8 en novembre contre 50,2 en octobre. Il était anticipé à 49,5. Le PMI manufacturier est passé de 47,2 à 49,1 entre octobre et novembre et il était attendu à 47. Le PMI des services est passé de 51,7 à 49,4 entre octobre et novembre et il était attendu à 50,6.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite pour la zone euro, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, ressort à 47,8 en novembre contre un consensus de 47 après 47,3 en octobre. L'indice PMI S&P Global du secteur des services s'établit, lui, sur la période à 48,6, contre un consensus de 48 après 48,6 le mois précédent. Enfin, l'indice manufacturier est de l'ordre de 47,3 après 46,4 en octobre.Il était attendu à 46.

L'activité dans le secteur privé s’est contractée moins que prévu en novembre en Allemagne, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 46,4 en novembre contre 45,1 en octobre. Il était anticipé à 44,9. Le PMI manufacturier est passé de 45,1 à 46,7 entre octobre et novembre et il était attendu à 45. Le PMI des services est passé de 46,5 à 46,4 entre octobre et novembre et il était attendu à 46,2.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut cette semaine avaient baissé de 3,7 million de barils à 431,7 million de barils. Les spécialistes prévoyaient en moyenne une baisse de 1,05 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté 3,1 millions de barils, tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 1,7 million de barils. Le consensus anticipait respectivement une augmentation de 380 000 barils et un repli de 550 000 barils.

240 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000. On comptabilisait 223 000 inscriptions la semaine précédente, chiffre révisé de 222 000.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre est ressorti à 47,6 alors qu'il était attendu à 50 après 50,4 en octobre. Quant à l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services, il est tombé à 46,1 contre un consensus de 47,9 et 47,8 en octobre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 56,8 en novembre, contre un consensus de 55 et 54,7 en octobre.

Les ventes de logements neufs ont atteint 632 000 unités en octobre en rythme annuel, dépassant largement le consensus s'élevant à 570 000. Elles dépassent les ventes de septembre qui étaient de 588 000, chiffre révisé de 603 000.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en octobre sont en hausse de 1%. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,4% après un gain de 0,3% au mois de septembre. Hors transport, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,5%, à comparer avec un consensus de +0,1% après un repli de 0,9%en septembre, chiffre révisé de -0,5%.

Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Vers 17h30, l'euro cède 0,03% à 1,0303 dollar.