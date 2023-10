Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés toujours dans le vert avant la BCE ; plongeon historique de Worldline

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert, comme hier, parvenant à se redresser en fin de séance. Les investisseurs ont toujours le regard focalisé sur l'évolution du conflit moyen-oriental tout en surveillant de près les résultats des entreprises des 2 côtés de l'Atlantique. En Allemagne, le climat des affaires s'est amélioré après cinq mois de suite de dégradation. Demain, la BCE rendra son verdict. Côté valeurs, après son cinglant profit warning, Worldline a lourdement dégringolé. Le CAC 40 a glané 0,31% à 6 915 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,22% à 4 074 points.

Groupe brassicole néerlandais, Heineken a gagné 1,40% à 85,56 euros à la Bourse d'Amsterdam en dépit d'une baisse de son bénéfice net au troisième trimestre 2023. Celui-ci s'élève à 1,92 milliard d'euros contre 2,19 milliards d'euros au troisième trimestre 2022. En revanche, le chiffre d'affaires du brasseur s'élève à 9,6 milliards d'euros sur cette période, soit une hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt (9,4 milliards d'euros). Sur 9 mois, en un an, ses ventes passent de 25,81 à 27,04 milliards d'euros.

Le secteur du paiement traverse une passe difficile. Deux mois après la publication de résultats décevants par Adyen, dont le titre avait alors enregistré une chute historique, Worldline a lancé un important avertissement sur ses résultats 2023 et connait le même sort. En Bourse, l’action Worldline a dévissé de 59,24% à 9,42 euros et inscrit un plus bas historique. Ces "objectifs 2023-24 fortement abaissés vont soulever beaucoup de questions, surtout au regard de la confiance affiché par le management fin juillet sur son plan moyen terme", prévient Invest Securities.

Dassault Systèmes (+7,98% à 37,77 euros) a terminé à la première place du CAC 40 à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. " Le groupe signe une excellente performance commerciale au troisième trimestre, ce qui conforte les objectifs 2023 et lui permet d'intégrer un scénario plus prudent sur le quatrième trimestre ", a commenté Invest Securities. Kepler Cheuvreux et plusieurs autres analystes soulignent la solidité des résultats du troisième trimestre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon l'Insee, en septembre 2023, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus, se replie sur un mois (‑1,2% après +4,1% en août, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables). Cette baisse est due à un net recul des immatriculations de micro-entrepreneurs (‑3,8% après +5,9%). À l’inverse, les créations d’entreprises classiques continuent d’augmenter (+3,7% après +1,0%).

La masse monétaire M3 a reculé de 1,2% en septembre en rythme annuel en zone euro après avoir enregistré une baisse de 1,7% en août. Elle était attendue en repli de 1,7%.

L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 86,9 en octobre, après 85,8 en septembre et un consensus de 85,9.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 759 000 unités en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 680 000 et 676 000 en août.

A la clôture, l'euro est stable à 1,0594 dollar.