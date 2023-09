Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés sur une mauvaise pente après la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note négative à rebours de la séance d'hier. Les investisseurs ont toujours en travers de la gorge le message "hawkish " envoyé par la Fed, qui n'a pas écarté l'idée d'une nouvelle hausse de taux en 2023. Ce jeudi, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 5,25%, interrompant ainsi une série de 14 hausses consécutives. Côté valeurs, Hermès a été pénalisé par un abaissement de recommandation d'Oddo BHF. Le CAC 40 a lâché 1,59% à 7 213,90 points et l'EuroStoxx 50 a reflué de 1,50% à 4 212 points.

En Europe, JD Sports a grimpé de 8,99% à 144,90 pence. Le détaillant britannique de vêtements de sports a dévoilé une hausse de 26% son bénéfice, ressortant à 375,2 millions de livres sterling, contre 298,3 millions de livres il y a un an. Au titre de ses résultats semestriels, le chiffre d'affaires en amélioration de 8,2%, s’élève à 4,78 milliards de livres, contre 4,42 milliards de livres. Cette hausse a été partiellement compensée par l'augmentation des coûts, le coût des ventes ayant augmenté de 9,2 %, passant de 2,28 milliards de livres sterling à 2,49 milliards de livres sterling.

A Paris, Engie (-1,48% à 14,944 euros) a fait l'acquisition d'Ixora Energy Ltd, un des spécialistes de la production de biométhane basé au Royaume-Uni depuis 2017. Renforçant sa présence dans le biométhane en Europe, cette acquisition, sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling, a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP. Ce rachat qualifiée de " stratégique " permet au groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an.

Casino (-9,27% à 1,50 euro) a annoncé hier soir avoir obtenu du tribunal de commerce de Paris la prolongation jusqu'au 25 octobre de la période de conciliation portant sur la restructuration de sa dette. En grande difficulté, le groupe a également légèrement revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2024, à 14,8 milliards d'euros. L'objectif de rentabilité a en revanche été relevé, avec une marge d'exploitation Ebitda désormais attendue à 2,7 %.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé à 5,25%. Le Comité de politique monétaire de la BoE a voté à une majorité de 5-4 pour maintenir ce taux. La BoE, qui a par ailleurs indiqué qu'elle réduira son portefeuille d'obligations de 100 milliards de livres sterling au cours de l'année qui vient, a fait savoir que de nouvelles hausses des taux seront nécessaires si les tensions inflationnistes persistent. La Banque d'Angleterre anticipe en outre une légère croissance de l'activité économique au Royaume-Uni au troisième trimestre.

Le climat des affaires en France est resté stable en septembre, a annoncé l'Insee. À 100, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, reste pour le cinquième mois consécutif au niveau de sa moyenne de longue période. " Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées dans les différents secteurs, avec en particulier une amélioration ce mois-ci de la situation conjoncturelle dans l’industrie, contrebalancée par un repli dans le commerce de détail ", précise l'institut de statistique.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -17,8 en septembre soit au-dessus des anticipations des économistes : -16,5. Il était ressorti à -16 au mois d'août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 201 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000, après 221 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -13,5 en septembre, à comparer avec un consensus de -0,7 et 12 en août.

Les ventes de logements anciens ont atteint 4,04 millions d'unités en août en rythme annualisé, ressortant en-dessous du consensus de 4,10 millions. Elles s'étaient élevées à 4,07 millions en juillet.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 64 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 67 milliards de pieds cube était attendue, après une hausse de 57 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 410 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 183 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 3 086 milliards de pieds cubes.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% en août après avoir déjà baissé de 0,3% en juillet. Il était attendu en repli de 0,5%.

A la clôture, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,0662 dollar.