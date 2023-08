Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés robustes après l'inflation US

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive. Les investisseurs ont accueilli favorablement la principale statistique hebdomadaire, à savoir l'inflation américaine en juillet. L'indice des prix PCE s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin. Côté valeurs, LVMH et Hermès ont terminé en tête de l'indice parisien à la faveur de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine. Le CAC 40 s'est adjugé 1,53% à 7 434,42 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,57% à 4 385, 21 points.

En Europe, l'assureur allemand Allianz a gagné 4,76% à 224,70 euros à Francfort après avoir présenté des résultats solides au premier semestre 2023. Sur cette période, son bénéfice net est en hausse de 73,7% à 4,7 milliards d'euros contre 2,6 milliards il y a un an. Au deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net à 2,5 milliards d'euros en augmentation de 19%. Sur ce semestre, son bénéfice opérationnel a progressé de 14,9% à 7,5 milliards d'euros et de 7,1% à 3,8 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre.

A Paris , le secteur du luxe s'est illustré ce jeudi à la faveur de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine durant la pandémie de coronavirus. LVMH a progressé de 3,42% à 822,20 euros, Hermès de 3,23% à 1960,80 euros et Kering de 2,21% à 528,40 euros. Pékin autorise de nouveau les voyages en groupe dans plus de 70 pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud, la Turquie , la Belgique et le Japon.

Edenred (+1,89% à 59,32 euros) a fini dans le vert. Barclays a entamé le suivi de Edenred avec une recommandation " Surpondérer " et un objectif de cours de 70 euros, selon une source de marché.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des prix PCE a augmenté de 0,2% en juillet aux Etats-Unis en ligne avec les attentes après une hausse aussi de 0,2% en juin. Cet indice s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie ressort pour sa part à 0,2% comme le consensus et en juin.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 248 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 230 000, après 227 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 29 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 25 milliards de pieds cube était attendue, après une hausse de 14 milliards la semaine précédente. Selon les estimations de l'EIA, le gaz stocké s'élevait à 3 030 milliards de pieds cubes le vendredi 4 août 2023. Les stocks sont supérieurs de 535 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 305 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 2 725 milliards de pieds cube.

A la clôture, l'euro progresse de 0,37% à 1,1017 dollar.