Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés rassurés par l'inflation : le CAC 40 gagne 13% au premier trimestre

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse, bouclant en beauté le trimestre. L'indice phare de la place parisienne a signé sa cinquième séance consécutive dans le vert, progressant de plus de 13% au premier trimestre. Ce dernier rendez-vous du mois de mars aura été riche en statistiques. Des nouvelles rassurantes y sont ressorties en matière d'inflation tant dans la zone euro qu'aux Etats-Unis. Côté valeurs, Air France-KLM a brillé à l'inverse de Sartorius Stedim Biotech. Le CAC 40 a progressé de 0,81% à 7322, 39 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,69% à 4 315,05 points.

En Europe, Rio Tinto a gagné 2,46% à 120,14 pence à Londres après avoir officialisé son accord avec First Quantum Minerals, société de mines et métaux canadienne pour créer une coentreprise au Pérou. Le groupe minier anglo-australien et son partenaire vont développer leur projet de cuivre La Granja. Il s'agit d'un important gisement de cuivre situé en haute altitude à Cajamara, dans le nord du Pérou. Pour cette transaction, First Quantum acquerra une participation de 55% dans le projet pour 105 millions de dollars et s'engagera à investir jusqu'à 546 millions de dollars dans cette coentreprise.

Lanterne rouge du SBF 120, Sartorius Stedim Biotech a décroché de 8,62% à 282 euros. Les investisseurs sanctionnent l'acquisition pour près de 2,4 milliards d'euros de la société Polyplus, dont le chiffre d'affaires se compte seulement en dizaines de millions d'euros. Cette société produit des composants clés de la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques. Sartorius affirme que sa cible " qui enregistre des taux de croissance élevés ", devrait générer en 2023 un chiffre d'affaires " dans la fourchette haute des dizaines de millions d'euros.

Air France-KLM (+4,20% à 1,70 euro) a fini en tête du SBF120 après le relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé de Neutre à Achat avec un objectif de cours relevé de 1,75 euro à 2,30 euros. Selon le broker, les bénéfices d'exploitation du secteur aérien européen en 2023 pourraient être plus élevés de plus de 20% que ce qu'il avait envisagé précédemment, et quelque 18% au-dessus des estimations actuelles du consensus de Bloomberg.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 6,9% en mars, contre 7,1% de consensus et 8,5% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mars (15,4%), suivi des biens industriels hors énergie (6,6%), des services (5,0%) et de l'énergie (-0,9%, comparé à 13,7% en février). L 'inflation annuelle "core", surveillée de près par la BCE, signe un record en s'élevant à 5,7% en ligne avec le consensus après 5,6% en février.

Sur un an, selon les données provisoires livrées par l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté en France de 5,6 % en mars, après +6,3 % le mois précédent, contre un consensus de 5,5%. "Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement de l'énergie", a précisé l'Institut dans un communiqué. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars, après +1% en février. Le consensus était de 0,9%. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 6,6 % en mars, après +7,3 % en février. Sur un mois, cet indice a crû de 0,9 %, après +1,1 % le mois précédent.

En Allemagne, le taux de chômage a légèrement augmenté en mars. Il s'est élevé à 5,6 % contre un consensus de 5,5% et après un taux de 5,5% en février. Le pays recense 2,540 millions de chômeurs en augmentation de 16 000 demandeurs sur un mois.

Les dépenses de consommation des ménages en biens baissent sur un mois de 0,8 % en volume en France après une hausse de 1,7 % en janvier, chiffre révisé de + 1,5%. Elles étaient anticipées stables, selon le consensus Reuters. Dans le détail, la consommation en biens alimentaires diminue (-1,2 %), tout comme celle en biens fabriqués (-0,9 %). La consommation d'énergie est quant à elle quasi-stable (+0,1 %).

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation PCE a augmenté de 0,3% en février 2023 alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,5%. Il avait progressé de 0,6% en janvier. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie ressort pour sa part à 0,3% alors qu'elle était attendue à 0,4% après 0,5% en janvier. Elle s'est élevée à 4,6% en rythme annuel contre un consensus de 4,7%.

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en mars à 62 contre un consensus de 63,2. Il était de 63,4 en février.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 43,8 en mars. Il est quasiment en ligne avec le consensus : 43,4. L'indice avait atteint 43,6 en février.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,3% en février et leur consommation a augmenté de 0,2% pour le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,2% et +0,3% après +0,6% et +2% en janvier.

A la clôture, l'euro perd 0,38% à 1,0867 dollar.