Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés européens fébriles en attendant la signature de l'accord de "phase 1"

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé ce mardi, après avoir tourné toute la journée autour de l'équilibre. Le CAC 40 a ainsi gagné un timide 0,08% à 6 040,89 points, alors que l'EuroStoxx 50 a reculé de 0,19% à 3 772,65 points. Sans publication ni indicateur sur le Vieux Continent, les investisseurs européens étaient tournés vers les Etats-Unis, où devrait être signé demain l'accord commercial de "phase 1" avec la Chine et où la saison des résultats vient d'être lancée par trois des plus grosses banques américaines.

Le titre Pirelli s'est dégonflé ce mardi sur la Bourse de Milan où il a perdu 3,08% à 5,09 euros. Le fabricant italien de pneumatiques a été pénalisé par une note défavorable d'analyste. En effet, UBS a dégradé sa recommandation d'Acheter à Neutre sur la valeur, tout en abaissant son objectif de cours de 6,20 à 5,50 euros. Le broker constate que l'évolution du prix-mix perd de sa vigueur. De plus, le bureau d'études ne considère pas la prochaine journée investisseurs comme un catalyseur significatif.

Pas de " dry January " pour Pernod Ricard qui a progressé de 1,78% à 165,70 euros, soutenu par Jefferies. Ce dernier a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 182 euros sur le numéro deux mondial des vins et spiritueux dans la perspective des résultats semestriels, le 13 février prochain. Globalement, le broker, comme le marché, s'attend à un ralentissement de la croissance des ventes et du résultat opérationnel. Rien de grave tant la base de comparaison est défavorable.

Total (-0,81% à 49,16 euros) a décidé de relocaliser la gestion de sa trésorerie de Londres à Paris. "Total va ramener sa trésorerie à Paris", a ainsi déclaré Patrick Pouyanné, le patron du géant pétrolier et gazier, lors d'une conférence dans la capitale française organisée par l'opérateur boursier européen Euronext . "Il y a le Brexit qui joue... il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte que finalement il y a une question de coût", a-t-il encore ajouté.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en décembre aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à +0,3%. Hors les éléments volatils, que sont l'énergie et l'alimentation, ils ont augmenté de 0,1%. Le consensus briefing.com était de +0,2%.

Vers 17h45, l'euro perdait 0,11% à 1,1125 dollar.