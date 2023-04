Analyse AOF clôture France / Europe - Des marchés en recul, nouveau record pour le CAC 40

Le titre Renault (-3,92% à 36,55 euros) a signé la plus forte baisse du CAC 40 même si les ventes en volume de la marque automobile ont progressé au premier trimestre. La hausse de sa principale marque intervient alors que le groupe a connu une baisse de ses volumes au cours des 4 dernières années. Sur les trois premiers mois de l'année, elle a enregistré des ventes mondiales de 354 545 véhicules, hors Russie, en augmentation de 8,6%. Sur le marché des véhicules électrifiés, le groupe a enregistré une augmentation de 24% à 61 000 ventes.

En Europe, le titre Rovio s'est envolé de 18,14% à 9,18 euros à la Bourse d'Helsinki grâce à l'annonce de son rachat par le groupe japonais Sega pour 706 millions d'euros. Dans le détail, Sega propose 9,25 euros par action du créateur du jeu, Angry Bird, ce qui représente une prime de 19% par rapport à son cours de clôture de vendredi. Le conseil d'administration de Rovio a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires et aux détenteurs d'options de Rovio d'accepter l'offre.

(AOF) - Les marchés européens ont cloturé en baisse. Le CAC 40 a atteint un nouveau record avec 7 552 points. Côté valeurs, Renault a terminé lanterne rouge du CAC 40 alors que Faurecia (Forvia) a été bien orienté après avoir affiché une croissance organique de ses ventes de 17,6% au premier trimestre. Les prochains jours seront marqués par de nombreuses publications de résultats d’entreprises en Europe, mais surtout aux Etats-Unis. Le CAC 40 a reculé de 0,28% à 7 498,18 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,5% à 4 368,89 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.