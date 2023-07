Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés en baisse sur fond de hausse des taux

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en nette baisse. Les investisseurs ont pris connaissance ce jeudi des données relatives à l'emploi aux Etats-Unis avant le très attendu rapport mensuel sur l'emploi au titre du mois de juin, programmé demain. Selon l'enquête ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis sont ressorties bien plus élevées qu'attendu. Sur le marché obligataire, le taux des emprunts d'Etat allemands à deux ans a touché un pic pour établir un record de 15 ans. Le CAC 40 a chuté de 3,13% à 7 082 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 2,93% à 4 223 points.

Conglomérat agroalimentaire allemand et spécialiste dans la production de sucre, Südzucker a progressé de 3,44% à 17,13 euros à Francfort à la faveur de solides résultats signés au premier trimestre fiscal 2023/2024. Sur cette période, le groupe a vu son EBITDA augmenter de manière significative pour atteindre 356 millions d'euros contre 236 millions d'euros l'année précédente. Son résultat d'exploitation consolidé s'est aussi amélioré pour s'élever à 282 millions d'euros contre 163 millions d'euros au premier trimestre 2022/2023.

A Paris, Adocia a gagné 17,55% à 4,66 euros après l'annonce de la signature d’un accord d’exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l’insuline rapide de référence pour le diabète et l’obésité. Suspendu depuis le 1er juin, le titre a vu sa cotation reprendre ce jeudi. La biotech précise Sanofi lui paiera10 millions d’euros pour ce droit d'exclusivité, et qu'elle boucle parallèlement une levée de fonds de 10 millions d'euros. Elle a demandé la suspension de son titre après que son principal créancier l'a mise en demeure de payer 9,8 millions d'euros.

Le groupe immobilier Icade a reculé de 3,32% à 35,48 euros au lendemain de la réalisation de la première étape de la cession d'Icade Santé à Primonial REIM, acteur de la gestion d'actifs immobiliers en Europe​​​​​. Il s'agit de la cession de 63% de sa participation dans Icade Santé pour un montant total de 1,4 milliard d'euros. Cette annonce fait suite à la signature le 13 juin 2023 du protocole définitif avec Primonial REIM et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et d'Icade Healthcare Europe (IHE), portant sur l'organisation de la cession totale du portefeuille de santé d'ici 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières est resté inchangé dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l’UE, par rapport à avril 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En avril 2023, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l’UE. En mai 2023, par rapport à mai 2022, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 3,0% dans l’UE.

Les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 497 000 en juin contre un consensus de 228 000 après 267 000 en mai, selon le rapport ADP.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 248 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 245 000, après 236 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en mai à 69 milliards de dollars comme attendu par les économistes après -74,40 milliards de dollars en avril.

A la clôture, l'euro gagne 0,10% à 1,0868 dollar.