Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés actions rendus moroses par l'emploi américain et les taux

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en baisse sur fond de hausse des taux longs. Les créations d'emplois plus élevées que prévu dévoilées vendredi aux Etats-Unis renforcent la perspective de taux d'intérêt élevés pour une durée prolongée. En conséquence, le rendement du 10 américain gagne ainsi encore près de 10 points de base à 3,62% et son équivalent allemand, aussi près de 10 points de base à 2,288%. A la clôture, le CAC 40 perdait 1,52% à 7 124,03 points tandis que l'EuroStoxx50 reculait de 1,60% à 4190,37 points. La baisse a été quasi-générale.

Producteur de cuivre allemand, Aurubis AG a chuté de 4,84% à 96,44 euros à Francfort suite à des résultats décevants au premier trimestre de l'exercice 2022/2023. Sur cette période close fin décembre, le groupe a réalisé un bénéfice opérationnel avant impôts (EBT opérationnel) de 125 millions d'euros. Comme prévu dit l'entreprise, ce résultat trimestriel est resté en deçà du niveau record de l'année précédente de 164 millions d'euros. En raison de l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix de l'énergie, cette baisse des bénéfices atteint près de 24%.

" Faire passer (le) partenariat à l'étape supérieure ". C'est l'objectif affiché de l' " accord-cadre contraignant " annoncé ce jour par Renault et Nissan en vue de parvenir " d'ici le 31 mars 2023 " à des accords " définitifs ", valables " pour une période initiale de 15 ans ". Renault (+0,28% à 39,12 euros) a été l'une des trois hausses du CAC 40. Dans ce nouveau cadre, Nissan prévoit d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité électrique & Software de Renault Group en Europe, " dans le but de devenir un investisseur stratégique ".

Ainsi que la presse s'en était fait l'écho ce week-end, Virginie Morgon a été contrainte de lâcher les commandes d'Eurazeo, dont elle était présidente du directoire depuis 2018. En Bourse, l'action de la société d'investissement a perdu 2% à 63,80 euros. Le conseil de surveillance d'Eurazeo annonce ce lundi la mise en place d'un nouveau directoire composé de deux Présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, ainsi que de Sophie Flak et Olivier Millet.La famille Decaux, premier actionnaire d'Eurazeo, avec 18% du capital et 25% des droits de vote, serait à l'origine du départ de Virginie Morgon, affirme la presse.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2022, le volume corrigé des variations saisonnières du commerce de détail a diminué de 2,7% dans la zone euro et de 2,6% dans l’Union européenne, par rapport à novembre 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s’élevait à -2,5%. En novembre 2022, le volume du commerce de détail avait augmenté de 1,2% dans la zone euro et dans l'UE.

L'Indice Sentix de Confiance des Investisseurs s’établit à -8 pour le mois de février contre une anticipation de -12,5, signe que les investisseurs sont moins pessimistes qu’attendu. Il était à -17,5 pour le mois de janvier.

Les commandes à l’industrie ont enregistré une hausse de 3,2% en Allemagne en décembre a annoncé Destatis, l’office fédéral de la statistique. Elles étaient anticipées à 2% par les analystes, après -4,4% en octobre.

Vers 17h40, l'euro 0,69% à 1,072 dollar.