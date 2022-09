Analyse AOF clôture France/Europe - Des investisseurs qui retrouvent un peu le goût du risque

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse après une mi-séance bien orientée, le temps que les investisseurs digèrent le relèvement de 75 points de base des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE). A Paris, Carmila a subi un revers (- 11,46%) après que son actionnaire SCI Vendome Commerces a vendu 5 millions de titres, soit 3,4% du capital, au prix unitaire de 13,60 euros, a révélé Bloomberg. Le CAC 40 a gagné 0,41% à 6 212,33 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,71% à 3 572,49 points.

A Paris, Rubis a bondi de 7,42% à 24,9 euros, mettant fin à une série de quatre séances de baisse. Le distributeur d'énergie, très présent dans les Caraïbes, a dévoilé des résultats semestriels en forte progression. Le groupe a bénéficié d'une forte reprise dans cette zone après la crise du Covid-19. Rubis, qui n'est exposé ni à la Russie ni à l'Ukraine, est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats. A moyen et long terme, le groupe entend profiter de son développement dans les énergies renouvelables et de la demande croissante en énergie des Caraïbes et de l'Afrique.

Le e-commerçant Asos (-0,74% à 673,50 pence) a publié un communiqué financier - non prévu à l'agenda - concernant son activité. Il a déclaré qu'après une bonne croissance en juin et juillet, ses ventes en août ont été plus faibles que prévu. Néanmoins, le chiffre d'affaires, le résultat brut d'exploitation ajusté ainsi que la dette nette globale sur l'exercice devraient se situer dans la fourchette des attentes du marché, a déclaré le groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur d'importance n'était attendu ce jour.

A 17h45, l'euro gagne 0,42% à 1,0044 dollar.