Analyse AOF clôture France/Europe - Des indices sous pression

En hausse hier matin de près de 10%, Atos a finalement terminé la séance en baisse (-3,96%). Ce mercredi, le titre a poursuivi son mouvement baissier, flanchant de 16,24% à 7,60 euros, soit la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe a annoncé mardi avoir conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment, prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100% de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (TFCo) à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.

En Europe, alors que son titre a reculé à la Bourse de Francfort de 1,95% à 71,54 euros, Hugo Boss a affiché de bons résultats au deuxième trimestre 2023. Le groupe allemand de mode indique une progression de 21% de son Ebit pour s'élever à 121 millions d'euros alors qu'il était de 100 millions d'euros au second trimestre 2022. Sa marge d'Ebit a augmenté de 40 points de base à 11,8%. Son résultat net a augmenté de 30% à 78 millions d'euros. En outre, ses ventes se sont accrues de 20% sur ce trimestre à 1,02 milliard d'euros contre 878 millions d'euros il y a un an à la même période.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en net repli ce mercredi. Les investisseurs n'ont pas digéré l'abaissement par Fitch Ratings de la note des Etats-Unis, de AAA, la plus élevée, à AA+. Une première depuis 2011. L'agence a justifié sa décision par une " érosion de la gouvernance " liée aux crises à répétition sur le plafond de la dette du pays. Les bons chiffres de l'emploi dans le secteur privé américain n'ont pas permis de rassurer les marchés. Côté valeurs, Atos a fortement dévissé. Le CAC 40 a fléchi de 1,30% à 7 309,51 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,69% à 4 332, 87 points.

