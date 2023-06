Analyse AOF clôture France/Europe - Des indices dans le vert ; Carrefour en vedette

Carrefour (+3,01% à 17,29 euros) a terminé en tête de l'indice phare de la place parisienne après que Morgan Stanley ait initié le suivi du titre avec une recommandation " Surpondérer " et un objectif de cours de 21 euros. L'analyste estime que le titre est son "meilleur choix dans le secteur de la distribution alimentaire européenne".

A Paris, Arkema (+2,82% à 82,60 euros) a signé une séance solide après avoir annoncé l'acquisition de la participation de 54 % de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros. Le groupe chimique présente cette opération comme une " nouvelle étape significative " de sa transformation en un pur acteur des matériaux de spécialités. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 30 %, PIAM est un spécialiste des films polyimides.

En Europe, UBS Group AG prévoit de supprimer plus de la moitié des 45 000 postes que compte Credit Suisse Group AG à partir du mois prochain, à la suite du rachat de la banque pour 3 milliards de francs suisses sous la pression des autorités, rapporte Bloomberg. En Bourse, l'action de la banque suisse a gagné 1,17% à 17,78 francs suisses. Le nouveau groupe emploie 120 000 personnes et près de 30% des postes seraient supprimés, ce qui représente environ 35 000 emplois, ont indiqué au média des sources proches du dossier.

