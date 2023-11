Analyse AOF clôture France / Europe - Des indices dans le rouge avant l'inflation et après la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé sur une note négative, à l'orée d'une semaine riche en statistiques dont les données de l'inflation aux Etats-Unis, en France et en zone euro. Cet après-midi, la présidente de la BCE a déclaré que "les pressions inflationnistes en zone euro s'affaiblissent mais la croissance des salaires reste élevée, ce qui signifie que la BCE doit encore poursuivre sa lutte contre la hausse des prix". Coté valeurs, Casino a reculé à l'inverse de Sanofi. Le CAC 40 a perdu 0,37% à 7 265,49 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,37% à 4 356,01 points.

Entreprise multinationale de télécommunications finlandaise, Nokia (-0,70% à 3,24 euros) déploie son logiciel AVA Energy Efficiency pour Safaricom Kenya afin d'aider ce grand opérateur télécoms d'Afrique de l'Est à réduire sa consommation d'énergie et ses coûts sur ses réseaux 5G, 4G et 3G. "Le déploiement, couvrant environ 30 000 cellules 5G, 4G et 3G, devrait entraîner des économies d'énergie prévues de 8 à 10% sur le réseau, et fait suite à la récente réussite d'un programme pilote avec Safaricom Kenya", explique Nokia.

Casino a cédé 6,32% à 0,68 euro. Le distributeur stéphanois, en chute de 93% depuis le début de l'année, a indiqué ce lundi dans un communiqué avoir "reçu des marques d'intérêt préliminaires en vue de l'acquisition de magasins de périmètre hypermarché et supermarché". Ces marques d'intérêts seront analysées par le groupe Casino et le consortium (EP Equity Investment III, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) dans les prochaines semaines.

Sanofi (+0,29% à 86,63 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses au sein de l'indice CAC 40 après que son médicament phare Dupixent, déjà approuvé dans le traitement d'autres affections, "a permis de réduire significativement les exacerbations de BPCO" ou "bronchopneumopathie chronique obstructive" dans le cadre d'un second essai positif de phase III. Selon le groupe pharmaceutique, ces résultats "permettent d'accélérer la soumission à la FDA" et confirment que ce médicament "a le potentiel de devenir le premier biologique approuvé pour le traitement de cette grave maladie".

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 679 000 unités en octobre en rythme annuel aux Etats-Unis, contre un consensus de 721 000 et 719 000 en septembre.

Vers 17h40, l'euro perd 0,10% à 1,0930 dollar