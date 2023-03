Analyse AOF clôture France/Europe - Des indices bien au vert avant la Fed, le CAC 40 au dessus des 7 110 points

Entreprise de services du numérique française, Sopra Steria a reculé (-0,53% à 188,70 euros) après avoir lancé une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital d'Ordina N.V (entreprise néerlandaise de services informatiques) pour un montant de 5,75 euros en espèces par action. Cela représente une contrepartie totale d'environ 518 millions d'euros. Le groupe informatique s'est engagé à financer l'opération avec ses liquidités et ses facilités de crédit existantes. Sopra Steria étendrait ses activités ainsi sur le marché du BeNeLux.

Société Générale a fini en tête du CAC 40, s'adjugeant 4,3% à 21,93 euros. Le calme semble être revenu sur les marchés après la tempête bancaire de ces derniers jours, à la faveur notamment du rachat de Credit Suisse par UBS. BNP Paribas (+4,15%) et Crédit Agricole (+2,25%) ont tiré également l'indice phare de la place parisienne à la hausse. Les principales banques allemandes, italiennes et espagnoles étaient aussi en progression. Credit Suisse a terminé dans le vert, gagnant 6,78% au lendemain d'un plongeon de 55,7%.

Conglomérat allemand œuvrant dans le secteur de l'énergie, RWE a progressé de de 1,56% à 38,98 euros à la bourse de Francfort après l'annonce de ses bonnes performances sur l'année 2022. L'EBITDA ajusté sur cette période s'est élevé à 6,3 milliards d'euros contre 3,6 milliards d'euros. Le groupe a réalisé un EBIT ajusté de 4,6 milliards d'euros. Le résultat net ajusté est de 3,23 milliards d'euros et a plus que doublé par rapport à 2022 : 1,55 milliard d'euros. RWE confirme, en outre, son objectif de dividende de 0,90 centimes d'euro par action pour l'exercice 2022.

(AOF) - Les Bourses européennes ont prolongé leur mouvement haussier grâce au retour au calme dans le secteur bancaire. Les investisseurs attendent désormais la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Ils restent partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo. Coté valeurs, les banques hexagonales ont progressé alors que Sopra Steria s'est replié après l'annonce du rachat de l'entreprise néerlandaise Ordina pour 518 millions d'euros. Le CAC 40 a gagné 1,42% à 7 112,91 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,51% à 4 181,60 points.

